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АПЛ. Вулверхэмптон – Ньюкасл 1:2. Пушечный камбек от гостей

Англия
Обновлено

"Сороки" вырвали победу благодаря двум дальним ударам

АПЛ. Вулверхэмптон – Ньюкасл 1:2. Пушечный камбек от гостей

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, четвертый тур

"Молинью" (Вулверхэмптон)

Главный арбитр: Крис Кавана

Старт сезона дался тяжело "Вулверхэмптону". В первых двух турах команда О'Нила встречалась с "Арсеналом" и "Челси". Дальше была ничья с "Ноттингемом". Как итог – к сегодняшнему поединку "волки" подходили в зоне вылета. В итоге так и выйти из нее не смогли, утратив преимущество в счете.

В самом начале матча "Ньюкасл" владел инициативой на поле, которая вылилась в момент. На 23 минуте Гордон после сольного прохода попал в штангу. После этого очередь атаковать на себя взял "Вулвз". И делал он это острее. Вплотную к забитому голу.

На 36 минуте хозяевам удалась отличная контратака. Примерная даже. "Волки" выбежали в нее в меньшинстве, но смогли ее реализовать. Ларсен протиснул оппонента на фланге и отдал пас в центр. Один из партнеров специально пробежал мимо мяча, а Лемина в касание замкнул этот прострел. Первый гол габонца в сезоне.

Эдди Хау в перерыве сделал сразу три замены: вышли Уиллок, Барнс и Тонали. Логический шаг от тренера, ведь атака была не слишком активна, а опорная зона не помогла во время пропущенного. Но "вулвз" чуть не застал соперника еще "тепленькими": на 54 минуте Ларсен попал в штангу.

Сильно игра на поле не изменилась. "Волки" пытались защитить результат, а "сороки" искали свою добычу в чужой штрафной. Хорошо оборонялись хозяева, но дальше в ход последовали дальние удары.

На 75 минуте Шер пушкой поразил левый верхний угол ворот. Помог рикошет, но счет все равно стал равным. Еще через пять минут джокер Барнс из ассиста джокера Уиллока сместился в центр и из-за пределов штрафной обводным ударом ударил в правую девятку.

Это был красивый камбэк индивидуальностей, ведь когда гости не смогли зайти в чужую штрафную зону, то атаковали ворота из-за ее пределов. Здесь уже опорная зона "волков" подвела.

Победа выводит “Ньюкасл” на третье место в турнирной таблице. "Сороки" не выиграли только у "Борнмута" – в остальных матчах взяли верз. А вот "вулвз" три из четырех поединков проиграли и продолжают находиться в зоне вылета.

"Вулверхэмптон" – "Ньюкасл" 1:2

Голы: Лемина 36 – Шер 75, Барнс 80

Вулверхэмптон: Джонстон – Семеду (Догерти 77), Москера, Доусон, Аит-Нури (Форбс 86) – Лемина, Андре (Дойл 77), Гомеш, Бельгард (Хван Хи Чан 71) – Кунья – Ларсен (Гуэдэш 86)

Ньюкасл Юнайтед: Поуп – Ливраменто (Триппьер 64), Шер, Берн, Голл – Лонгстафф (Тонали 46), Гимараэс (Келли 87), Жоэлинтон (Уиллок 46) – Мерфи, Исак (Барнс 46), Гордон

Предупреждения: Аит-Нури 63, Семеду 70, Андре 73 – Жоэлинтон 38, Берн 52, Мерфи 90+6

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