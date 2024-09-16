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Микель Артета о победе над Тоттенхэмом: Нам пришлось немного адаптироваться из-за некоторых игроков, которых мы потеряли
Во время таких ситуаций самое важное - результат
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера в дерби Северного Лондона "Арсенал" оказался сильнее, превзойдя "Тоттенхэм" с минимальным результатом (0:1). Учитывая отсутствие из-за травм значительной группы игроков "канониров" (Мерино, Одегард, Калафиори), главный тренер гостей Микель Артета после матча отметил, что ему пришлось несколько раз менять установки на игру в связи с такими потерями.
"Нам пришлось немного адаптироваться из-за некоторых игроков, которых мы потеряли. Пять дней готовился к игре с "Тоттенхэмом", потом в один момент потерял одного игрока, а в другой - другого. Я мало спал! Никаких оправданий, никаких слез. Игроки имеют толстую кожу. Они любят игру. Иногда, чтобы выиграть, вы должны сделать ужасные вещи и они любят делать это. Приближается тяжелая неделя. Игроки уже верят. Мы выиграли много больших игр, но это придаст нам много энергии и веры", - сказал Артета ВВС.
Добавим, что после четырех туров Премьер-лиги "Арсенал" занимает второе место с 10 очками. "Канониры" сыграют свой следующий матч 19 сентября против "Аталанты" в рамках первого раунда Лиги чемпионов.
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