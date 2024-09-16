Анге Постекоглу о проигрыше в принципиальном дерби: Мы выключились в одном эпизоде и заплатили за это цену

Начало сезона у "Тоттенхэма" не очень задалось: после четырех туров "шпоры" имеют лишь четыре очка, а вчера они потерпели неприятное домашнее поражение от "Арсенала" (0:1). С начала прошлого сезона в АПЛ подопечные Анге Постекоглу пропустили 18 голов со стандартов (без учета пенальти), что является вторым худшим показателем после "Ноттингема". Главный тренер "шпор" после поединка отметил, что набранные очки не совсем отражают ту игру, которую демонстрирует его команда, но понимает, что его игрокам есть над чем еще работать.

"Вы знаете, что они [Арсенал] представляют угрозу. Как я уже сказал, по большей части мы действительно хорошо справились с ними сегодня, но мы выключились в одном эпизоде и заплатили за это цену. Вы учитесь на этом и идете дальше. Это мое бремя, которое я должен нести, и я счастлив это делать. Как я всегда говорил, для меня здесь играет более широкая картина, которая гораздо важнее, чем мелкие детали того, как мы достигаем где мы хотим. Мы команда, которая прогрессирует во многих сферах. Со всем таким прогрессом всегда есть новые вызовы и новые вещи, которые вам нужно преодолеть. Когда я смотрю отдельно на четыре игры этого года, наш футбол был более стабильным и убедительным, чем в первых четырех играх прошлого года. Очевидно, что результаты этого не отражают. Я считаю, что мы достигли прогресса в определенных аспектах, но есть и другие сферы, которые, как я уже сказал, нам еще нужно улучшить. Это моя работа, как можно скорее заполнить эти пробелы", - заявил Анге Постекоглу в интервью Sky Sports.

Добавим, что сейчас "Тоттенхэм" находится 13-м в турнирной таблице АПЛ. Следующий свой поединок "шпоры" сыграют 18 сентября на выезде против "Ковентри" в рамках третьего круга Кубка лиги.