В северолондонском дерби установили рекорд АПЛ по количеству карточек в первой половине встречи

Несмотря на то, что "Тоттенхэм" и "Арсенал" подарили на двоих лишь один забитый мяч в исполнении "канониров", этот поединок войдет в историю АПЛ.

По информации Opta Analyst, в первой половине этого матча арбитр Джарред Джиллетт показал 7 желтых карточек, что является новым рекордом Премьер-лиги по количеству предупреждений в первом тайме. Так с 15-й по 45+2 минуты предупреждения получили Уильям Салиба, Юриен Тимбер (оба из "Арсенала"), Дестини Удоджи, Родриго Бентанкур, Гульельмо Викарио, Деян Кулушевски и Мики ван де Вен.

Напомним, что в субботу Энтони Тейлор установил рекорд АПЛ по количеству предупреждений. Английский арбитр показал 14 желтых карточек в матче "Борнмут" - "Челси".