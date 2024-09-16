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В северолондонском дерби установили рекорд АПЛ по количеству карточек в первой половине встречи

Англия

Джарред Джиллетт решил не отставать от Тейлора

В северолондонском дерби установили рекорд АПЛ по количеству карточек в первой половине встречи

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Несмотря на то, что "Тоттенхэм" и "Арсенал" подарили на двоих лишь один забитый мяч в исполнении "канониров", этот поединок войдет в историю АПЛ.

По информации Opta Analyst, в первой половине этого матча арбитр Джарред Джиллетт показал 7 желтых карточек, что является новым рекордом Премьер-лиги по количеству предупреждений в первом тайме. Так с 15-й по 45+2 минуты предупреждения получили Уильям Салиба, Юриен Тимбер (оба из "Арсенала"), Дестини Удоджи, Родриго Бентанкур, Гульельмо Викарио, Деян Кулушевски и Мики ван де Вен.

Напомним, что в субботу Энтони Тейлор установил рекорд АПЛ по количеству предупреждений. Английский арбитр показал 14 желтых карточек в матче "Борнмут" - "Челси".

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Источник:
Opta Analyst
Опубликовал: Александр Гресь
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