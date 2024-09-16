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С начала сезона 2023/24 Арсенал забил наибольшее количество голов со стандартных положений среди всех команд АПЛ

Англия

Зато Тоттенхэм имеет с этим большие проблемы

С начала сезона 2023/24 Арсенал забил наибольшее количество голов со стандартных положений среди всех команд АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Арсенал" переиграл в выездном матче "Тоттенхэм" с минимальным счетом - 0:1. "Канониры" сумели отличиться во втором тайме благодаря голу Габриэля Магальяеса, который замкнул головой подачу с углового. При этом, подопечные Микеля Артеты имеют интересные достижения в этом компоненте игры.

По информации Opta Analyst, "Арсенал" забил 24 гола со стандартных положений (не считая пенальти) с начала прошлого сезона в Премьер-лиге и это больше всего среди всех команд. Сила защиты "Арсенала" от стандартов также чрезвычайно хороша. С начала прошлого сезона только "Манчестер Сити" (3) пропустил меньше голов из таких ситуаций, чем "канониры" (7). Что касается "Тоттенхэма", то подопечные Анге Постекоглу с сезона 2023/24 пропустили 18 мячей со стандартов (не считая пенальти), что является вторым худшим показателем среди команд АПЛ ("Ноттингем" пропустил 23 мяча).

Добавим, что следующие свои поединки в Премьер-лиге "Арсенал" сыграет 22 сентября на выезде против "Манчестер Сити", а "Тоттенхэм" встретится 21 сентября дома с "Брентфордом".

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Источник:
Opta Analyst
Опубликовал: Александр Гресь
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