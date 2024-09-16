Сандро Тонали: До ошибки у меня было две жизни, потому что я был очень закрыт для себя и никогда не разговаривал с людьми

В прошлом году Сандро Тонали перешел в "Ньюкасл" за 64 млн евро. Итальянец изначально демонстрировал в английском клубе высокое качество игры, однако осенью стало известно, что он занимался ставками на футбольные матчи. Тогда игрок получил 10-месячную дисквалификацию и вернулся на поле только в конце августа этого года в победном поединке Кубка лиги против "Ноттингема". Сандро Тонали в интервью Sky Sports рассказал насколько ситуация со ставками и ее последствиями изменила его жизнь, а также отметил, что во время дисквалификации игрок всегда чувствовал поддержку от товарищей по команде.

"До ошибки у меня было две жизни, потому что я был очень закрыт для себя и никогда не разговаривал с людьми, в том числе на тренировочной площадке, с персоналом. Сейчас все совсем по-другому. Каждый день отличается, особенно с персоналом и моими товарищами по команде, потому что это нормально - разговаривать каждый день, это нормально - иметь отношения. Когда я прихожу на тренировочную площадку, я теперь тот же человек: с судьей, с персоналом, с моими товарищами по команде. До этих 10 месяцев, до прошлого года, я не знаю, но все было немного иначе, потому что я был другим человеком. Внутри меня было два разных человека: один в жизни, другой в футболе. А сейчас я только один человек, только один. Когда я разговариваю с судьей, я - Сандро. Когда я играю, я - Сандро. Когда я возвращаюсь в Италию, я - Сандро. Я понял это за последний год и эти 10 месяцев.

Я соскучился по футболу в течение этих 10 месяцев, по стадиону, по всем эмоциям на поле. Но теперь я вернулся и вернулся, я думаю, очень хорошо. Я понял свою ошибку. Ощущение [снова праздновать с болельщиками] было очень, очень хорошим, потому что фанаты были сумасшедшими после первой игры [против "Ноттингем Форест" в Кубке лиги]. После второй игры, то же самое для Бруно и Жоэлинтона, потому что они поддерживали меня каждый день во время моего бана. Вместе с Триппьером и капитаном Джамалем Ласеллсом эти четверо, как по мне, были едва ли не лучшими игроками, которые меня поддерживали. Но каждый игрок и вся команда [помогали мне] - это сюрприз для меня, потому что я был новым игроком. Я был здесь всего два месяца. И вообще, каждый человек в городе, поддерживает и помогает мне", - заявил 24-летний полузащитник.

Отметим, что Сандро Тонали в новом сезоне успел сыграть в пяти поединках: трижды появлялся в составе "Ньюкасла" и дважды выходил со старта в футболке национальной сборной Италии.