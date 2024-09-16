Эдди Хау о великолепном старте команды: Календарь никогда не бывает легким, каждая игра в Премьер-лиге всегда сложная

Имея 10 очков после четырех матчей, "Ньюкасл Юнайтед" продемонстрировал лучший старт в Премьер-лиге с сезона 1995-96, когда они выиграли каждый из первых четырех матчей под руководством Кевина Кигана. После вчерашней выездной победы над "Вулверхэмптоном" Эдди Хау отметил, что матчи в Премьер-лиги не бывают простыми, а также похвалил игру Харви Барнса.

"Я считаю, что это командная игра, и мы должны использовать хороших игроков, которые у нас есть. Я готов к ранним изменениям, если почувствую, что сегодня что-то не так. Я очень готов к быстрым изменениям, если почувствую, что что-то не так, как было сегодня. С моей точки зрения, не было никаких колебаний, нам нужно влить немного энергии и просто новой динамики в команду. Календарь никогда не бывает легким, каждая игра в Премьер-лиге всегда сложная. Четыре очка с "волками" и "Борнмутом" - это хорошо, а дальше мы едем на выезд к "Фулхэму". [О Харви Барнсе] Он выдающийся финишер, это действительно так. Он смертельно опасен, когда вступает в игру с правой ноги. Он забивает все типы голов, это был дальний удар, который не имел себе равных в важный для нас момент, поэтому я очень им доволен", - заявил Хау в интервью BBC.

Добавим, что следующий поединок "Ньюкасла" против "Фулхэма" состоится 21 сентября в 17:00 по киевскому времени.