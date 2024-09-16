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Мареска призвал игроков Челси игнорировать внешнее давление

Англия

Игроки стараются делать все возможное на поле (с)

Мареска призвал игроков Челси игнорировать внешнее давление

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Челси» Энцо Мареска призвал своих подопечных игнорировать внешние факторы и сосредоточиться на игре на поле.

"Я сказал на недавней пресс-конференции, что результаты - это единственное, что мы можем контролировать, поэтому мы стараемся делать все от нас зависящее. Игроки стараются делать все возможное на поле, потому что в социальных сетях они могут прочитать и увидеть что угодно, но я сказал им, что не надо этого делать.

Мы просто стараемся подготовиться к играм как можно лучше, и самое важное, чему мы можем научиться, - это то, что в таком типе игры нужно что-то другое, а не только тактика. Возможно, в игре против "Кристал Пэлас" мы заслуживали победы, но это футбол, мы не выиграли".

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Энцо Мареска Челси
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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