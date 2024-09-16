Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мареска призвал игроков Челси игнорировать внешнее давление
Игроки стараются делать все возможное на поле (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси» Энцо Мареска призвал своих подопечных игнорировать внешние факторы и сосредоточиться на игре на поле.
"Я сказал на недавней пресс-конференции, что результаты - это единственное, что мы можем контролировать, поэтому мы стараемся делать все от нас зависящее. Игроки стараются делать все возможное на поле, потому что в социальных сетях они могут прочитать и увидеть что угодно, но я сказал им, что не надо этого делать.
Мы просто стараемся подготовиться к играм как можно лучше, и самое важное, чему мы можем научиться, - это то, что в таком типе игры нужно что-то другое, а не только тактика. Возможно, в игре против "Кристал Пэлас" мы заслуживали победы, но это футбол, мы не выиграли".
Популярное сейчас
- Ди Канио: Довбика нужно ставить в позицию, чтобы он чаще наносил удары. Парень страдает
- Первый гол Довбика за Рому, Барса разгромила Жирону, очередная победа Полесья. Главные новости за 15 сентября
- Мичел: Наш план не сработал. Мы далеки от Барсы, я далек от лучших тренеров
- В матче Борнмут – Челси установлен рекорд АПЛ по количеству желтых карточек
- Красавица дня. Милая парагвайская дама, чей парень решил судьбу матча против Бразилии
- Красавица дня. Завораживающая жена полузащитника сборной Чехии, который попытается забить украинцам