Легенда Астон Виллы Шоу скончался в возрасте 63 лет

Гэри Шоу, бывший нападающий "Астон Виллы", скончался в возрасте 63 лет.

Как сообщил клуб, причиной смерти стали травмы, полученные в результате падения.

Гэри Шоу был одним из самых ярких игроков "Астон Виллы" 80-х годов. Он помог команде выиграть чемпионат Англии в 1981 году и Кубок Европы в 1982 году.

"Он был одним из нас, талантливым нападающим, который восхищал поклонников своими голевыми подвигами", - говорится в заявлении клуба.