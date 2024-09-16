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Легенда Астон Виллы Шоу скончался в возрасте 63 лет

Англия

Об этом сообщила Астон Вилла

Легенда Астон Виллы Шоу скончался в возрасте 63 лет

Астон Вілла

Новина українською

Гэри Шоу, бывший нападающий "Астон Виллы", скончался в возрасте 63 лет.

Как сообщил клуб, причиной смерти стали травмы, полученные в результате падения.

Гэри Шоу был одним из самых ярких игроков "Астон Виллы" 80-х годов. Он помог команде выиграть чемпионат Англии в 1981 году и Кубок Европы в 1982 году.

"Он был одним из нас, талантливым нападающим, который восхищал поклонников своими голевыми подвигами", - говорится в заявлении клуба.

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Астон Вилла (Бирмингем)
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Источник:
av fc
Опубликовал: Екатерина Власова
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