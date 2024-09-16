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Скандал вокруг Манчестер Сити набирает обороты: клубы АПЛ обеспокоены секретностью процесса
Сейчас клубы имеют ограниченную информацию
Фото: premierleague.com
Уже началось слушание о нарушениях 115 правил финансового фэйр-плей "Манчестер Сити".
Как сообщает The Telegraph, клубы Премьер-лиги выражают серьезные опасения относительно секретности процесса. Хотя правила лиги позволяют вести стенограмму заседаний, клубы считают, что этого недостаточно для обеспечения прозрачности. Особенно после недавних скандалов с "Эвертоном", "Лестером" и "Ноттингем Форест".
Сейчас клубы имеют ограниченную информацию об обвинениях против "Манчестер Сити": известно лишь об основных нарушениях и сезонах, к которым они относятся.
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