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Скандал вокруг Манчестер Сити набирает обороты: клубы АПЛ обеспокоены секретностью процесса

Англия
Обновлено

Сейчас клубы имеют ограниченную информацию

Скандал вокруг Манчестер Сити набирает обороты: клубы АПЛ обеспокоены секретностью процесса

Фото: premierleague.com

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Уже началось слушание о нарушениях 115 правил финансового фэйр-плей "Манчестер Сити".

Как сообщает The Telegraph, клубы Премьер-лиги выражают серьезные опасения относительно секретности процесса. Хотя правила лиги позволяют вести стенограмму заседаний, клубы считают, что этого недостаточно для обеспечения прозрачности. Особенно после недавних скандалов с "Эвертоном", "Лестером" и "Ноттингем Форест".

Сейчас клубы имеют ограниченную информацию об обвинениях против "Манчестер Сити": известно лишь об основных нарушениях и сезонах, к которым они относятся.

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Источник:
The Telegraph
Опубликовал: Екатерина Власова
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