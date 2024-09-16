Тен Хаг - о травме Шоу: Все идет по плану

Тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг высказался о состоянии здоровья защитника команды Люка Шоу.

"Он хорошо прогрессирует. Все идет по плану. Но есть много факторов, когда процесс восстановления может ускориться или замедлиться".