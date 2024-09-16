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Тен Хаг - о травме Шоу: Все идет по плану

Англия

Специалист высказался о состоянии здоровья своего игрока

Тен Хаг - о травме Шоу: Все идет по плану

Фото: manutd.com

Новина українською

Тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг высказался о состоянии здоровья защитника команды Люка Шоу.

"Он хорошо прогрессирует. Все идет по плану. Но есть много факторов, когда процесс восстановления может ускориться или замедлиться".

Напомним, что 13 августа руководство "Манчестер Юнайтед" сообщило, что Люк получил травму икры в начале предсезонной подготовки.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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