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Тен Хаг - о ситуации с Антони: Футболисты должны заслужить право играть
Специалист высказался о бразильском правом вингере
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал ситуацию с бразильским правым вингером Антони, который в текущем сезоне сыграл лишь в одном матче.
"Мы тренируемся каждый день, и футболисты должны заслужить право играть. Когда они хорошо тренируются, когда у них хорошее отношение к занятиям и когда футболисты показывают хорошие результаты на тренировках. Только тогда они заслуживают право играть".
Напомним, Антони в матче Премьер-Лиги против "Брайтона" сыграл лишь одну минуту.
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