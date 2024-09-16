Тен Хаг - о ситуации с Антони: Футболисты должны заслужить право играть

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал ситуацию с бразильским правым вингером Антони, который в текущем сезоне сыграл лишь в одном матче.

"Мы тренируемся каждый день, и футболисты должны заслужить право играть. Когда они хорошо тренируются, когда у них хорошее отношение к занятиям и когда футболисты показывают хорошие результаты на тренировках. Только тогда они заслуживают право играть".