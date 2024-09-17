Алиссон: Возможно, наше мнение не имеет значения, но все знают, что мы думаем об увеличении количества матчей

В последнее время увеличивается количество матчей как на международном, так и на клубном уровнях. Свое недовольство относительно чрезмерной нагрузки играми высказывались и тренеры (Пеп Гвардиола, Юрген Клопп и другие), и футболисты (Бернарду Силва, Мануэль Аканджи и другие). Не остался в стороне голкипер "Ливерпуля" Алиссон Беккер. Если "красные" выйдут в финал каждого соревнования, в котором они участвуют в этой кампании, они сыграют 65 матчей (не учитывая потенциальные переигровки Кубка Англии и раунда плей-офф Лиги чемпионов).

"Иногда никто не спрашивает игроков, что они думают об увеличении количества игр. Возможно, наше мнение не имеет значения, но все знают, что мы думаем об увеличении количества матчей. Все от этого устали. Мы понимаем, что на нашей стороне СМИ и телевидение, на нашей стороне УЕФА, ФИФА, Премьер-лига и другие национальные соревнования. Мы не глупые, мы это понимаем. Мы понимаем, что люди хотят больше игр, но было бы разумно, если бы все эти стороны, о которых я упомянул, и люди, отвечающие за составление календаря, сели вместе и выслушали все стороны, в том числе и игроков. Да, многие футболисты уже говорили об этом, нам просто нужно, чтобы нас выслушали. Если ты уставший, ты не можешь соревноваться на высоком уровне. Я хочу выкладываться на полную во всех играх, в которых я играю. Пока не похоже, что мы близки к решению проблемы ради футбола и ради игроков", - цитирует голкипера "Ливерпуля" BBC.

Добавим, что Алиссон в прошлом сезоне сыграл 38 матчей на клубном и международном уровнях. Кроме того, бразилец пропустил немало поединков из-за травмы, в связи с которой игрок выбыл более чем на два месяца.