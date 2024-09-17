Нападающий Брентфорда выбыл на пару месяцев из-за травмы голеностопа

В субботу, 14 сентября, "Манчестер Сити" переиграл на своем поле "Брентфорд" (2:1). Впрочем, "пчелы" во время поединка имели еще одну неприятную новость: в конце первого тайма был вынужден покинуть поле нападающий гостей Йоан Висса, которого в подкате сбил Матео Ковачич. Накануне поединка третьего круга Кубка лиги с "Лейтон Ориент", главный тренер "Брентфорда" Томас Франк отметил, что 28-летний форвард выбыл на пару месяцев из-за травмы голеностопа.

"По Виссе, к сожалению, имеем не очень хорошие новости - похоже, что это травма, которая продлится несколько месяцев. Это очень расстраивает. Мы говорили о наших многочисленных травмах в прошлом году - надеюсь, мне не придется говорить об этом слишком много в этом году. Хотя, возможно, уже пришлось. Нам не повезло с Игорем [Тьяго], не повезло с [Аароном] Хикки. Затем у нас было две контактные травмы с Матиасом Йенсеном и Йоаном Виссой, так что это очень разочаровывает. Но это часть футбола - мы движемся дальше и найдем решение", - заявил Томас Франк.

Добавим, что в новом сезоне Йоан Висса успел сыграть 5 матчей, где отметился 3 голами и результативной передачей.