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Нападающий Брентфорда выбыл на пару месяцев из-за травмы голеностопа

Англия

Болезненная потеря для Томаса Франка

Нападающий Брентфорда выбыл на пару месяцев из-за травмы голеностопа

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В субботу, 14 сентября, "Манчестер Сити" переиграл на своем поле "Брентфорд" (2:1). Впрочем, "пчелы" во время поединка имели еще одну неприятную новость: в конце первого тайма был вынужден покинуть поле нападающий гостей Йоан Висса, которого в подкате сбил Матео Ковачич. Накануне поединка третьего круга Кубка лиги с "Лейтон Ориент", главный тренер "Брентфорда" Томас Франк отметил, что 28-летний форвард выбыл на пару месяцев из-за травмы голеностопа.

"По Виссе, к сожалению, имеем не очень хорошие новости - похоже, что это травма, которая продлится несколько месяцев. Это очень расстраивает. Мы говорили о наших многочисленных травмах в прошлом году - надеюсь, мне не придется говорить об этом слишком много в этом году. Хотя, возможно, уже пришлось. Нам не повезло с Игорем [Тьяго], не повезло с [Аароном] Хикки. Затем у нас было две контактные травмы с Матиасом Йенсеном и Йоаном Виссой, так что это очень разочаровывает. Но это часть футбола - мы движемся дальше и найдем решение", - заявил Томас Франк.

Добавим, что в новом сезоне Йоан Висса успел сыграть 5 матчей, где отметился 3 голами и результативной передачей.

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Брентфорд (Лондон) травма Йоан Висса
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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Гресь
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