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С футбольного поля - на подиум: Деклан Райс покорил Лондонскую неделю моды

Англия

Это может быть одним из вариантов после окончания футбольной карьеры (с)

С футбольного поля - на подиум: Деклан Райс покорил Лондонскую неделю моды

Getty Images / Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

С 13 по 17 сентября проходит Неделя моды в Лондоне, и один из показов состоялся на стадионе одного из ведущих футбольных клубов города - "Арсенала".

Игрок сборной Англии Деклан Райс попробовал себя в роли модели, выйдя на подиум в костюме с белыми вставками.

После показа футболист поделился своими впечатлениями:

"Это может быть одним из вариантов после окончания футбольной карьеры... Я люблю моду, и мне приятно, что именно мне предложили принять участие в этом показе".

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Арсенал (Лондон) Деклан Райс
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