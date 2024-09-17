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С футбольного поля - на подиум: Деклан Райс покорил Лондонскую неделю моды
Это может быть одним из вариантов после окончания футбольной карьеры (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
С 13 по 17 сентября проходит Неделя моды в Лондоне, и один из показов состоялся на стадионе одного из ведущих футбольных клубов города - "Арсенала".
Игрок сборной Англии Деклан Райс попробовал себя в роли модели, выйдя на подиум в костюме с белыми вставками.
После показа футболист поделился своими впечатлениями:
"Это может быть одним из вариантов после окончания футбольной карьеры... Я люблю моду, и мне приятно, что именно мне предложили принять участие в этом показе".
Declan Rice walks for Labrum’s London Fashion Week show at Emirates Stadium. pic.twitter.com/DygPR77uxs— VERSUS (@vsrsus) September 16, 2024
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