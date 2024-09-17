С футбольного поля - на подиум: Деклан Райс покорил Лондонскую неделю моды

С 13 по 17 сентября проходит Неделя моды в Лондоне, и один из показов состоялся на стадионе одного из ведущих футбольных клубов города - "Арсенала".

Игрок сборной Англии Деклан Райс попробовал себя в роли модели, выйдя на подиум в костюме с белыми вставками.

После показа футболист поделился своими впечатлениями:

"Это может быть одним из вариантов после окончания футбольной карьеры... Я люблю моду, и мне приятно, что именно мне предложили принять участие в этом показе".