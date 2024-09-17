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Родри - о Золотом мяче 2024: Это было бы мечтой

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Футболист поделился своими мыслями

Родри - о Золотом мяче 2024: Это было бы мечтой

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри поделился своими амбициями относительно получения престижной индивидуальной награды "Золотой мяч".

"Это было бы мечтой! Я очень счастлив за все, что случилось со мной в последние годы, выиграть то, что выиграл "Сити", и победить на Евро со своей страной - это просто мечта.

Это все из-за тяжелого труда, последовательности. Я никогда не сдаюсь".

С полным списком номинантов на самую престижную индивидуальную награду в мире футбола можно ознакомиться здесь.

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Золотой мяч Манчестер Сити Родри
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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