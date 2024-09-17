Родри - о Золотом мяче 2024: Это было бы мечтой

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри поделился своими амбициями относительно получения престижной индивидуальной награды "Золотой мяч".

"Это было бы мечтой! Я очень счастлив за все, что случилось со мной в последние годы, выиграть то, что выиграл "Сити", и победить на Евро со своей страной - это просто мечта.

Это все из-за тяжелого труда, последовательности. Я никогда не сдаюсь".