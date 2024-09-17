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Родри - о Золотом мяче 2024: Это было бы мечтой
Футболист поделился своими мыслями
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри поделился своими амбициями относительно получения престижной индивидуальной награды "Золотой мяч".
"Это было бы мечтой! Я очень счастлив за все, что случилось со мной в последние годы, выиграть то, что выиграл "Сити", и победить на Евро со своей страной - это просто мечта.
Это все из-за тяжелого труда, последовательности. Я никогда не сдаюсь".
С полным списком номинантов на самую престижную индивидуальную награду в мире футбола можно ознакомиться
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