Тоттенхэм не собирается увольнять Постекоглу из-за неудачного старта сезона

Несмотря на плохие результаты в начале сезона, "Тоттенхэм" не планирует увольнять главного тренера Анге Постекоглу.

Как сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо, руководство лондонского клуба полностью доверяет специалисту и не рассматривает никаких вариантов его замены.

"Проект "Тоттенхэма" полностью построен вокруг Постекоглу. Все трансферы согласовывались с ним, и клуб не собирается что-то менять", - отметил Романо в своем подкасте.

Добавим, что сейчас "Тоттенхэм" занимает 13 место в турнирной таблице АПЛ, имея 4 очка.