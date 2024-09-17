  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тоттенхэм не собирается увольнять Постекоглу из-за неудачного старта сезона
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тоттенхэм не собирается увольнять Постекоглу из-за неудачного старта сезона

Англия

Постекоглу останется в Тоттенхэме

Тоттенхэм не собирается увольнять Постекоглу из-за неудачного старта сезона

Getty Images / Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Несмотря на плохие результаты в начале сезона, "Тоттенхэм" не планирует увольнять главного тренера Анге Постекоглу.

Как сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо, руководство лондонского клуба полностью доверяет специалисту и не рассматривает никаких вариантов его замены.

"Проект "Тоттенхэма" полностью построен вокруг Постекоглу. Все трансферы согласовывались с ним, и клуб не собирается что-то менять", - отметил Романо в своем подкасте.

Добавим, что сейчас "Тоттенхэм" занимает 13 место в турнирной таблице АПЛ, имея 4 очка.

Читайте такжеАнге Постекоглу о проигрыше в принципиальном дерби: Мы выключились в одном эпизоде и заплатили за это цену
По теме
yellow-arrow
Родри - о Золотом мяче 2024: Это было бы мечтой
yellow-arrow
Родри рассказал, будут ли игроки Ман Сити бастовать из-за плотного футбольного календаря
yellow-arrow
С футбольного поля - на подиум: Деклан Райс покорил Лондонскую неделю моды
Тоттенхэм (Лондон) Анге Постекоглу
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости