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Тоттенхэм не собирается увольнять Постекоглу из-за неудачного старта сезона
Постекоглу останется в Тоттенхэме
Getty Images / Global Images Ukraine
Несмотря на плохие результаты в начале сезона, "Тоттенхэм" не планирует увольнять главного тренера Анге Постекоглу.
Как сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо, руководство лондонского клуба полностью доверяет специалисту и не рассматривает никаких вариантов его замены.
"Проект "Тоттенхэма" полностью построен вокруг Постекоглу. Все трансферы согласовывались с ним, и клуб не собирается что-то менять", - отметил Романо в своем подкасте.
Добавим, что сейчас "Тоттенхэм" занимает 13 место в турнирной таблице АПЛ, имея 4 очка.
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