  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Родри рассказал, будут ли игроки Ман Сити бастовать из-за плотного футбольного календаря
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Родри рассказал, будут ли игроки Ман Сити бастовать из-за плотного футбольного календаря

Англия
Обновлено

Я думаю, что мы близки к этому (с)

Родри рассказал, будут ли игроки Ман Сити бастовать из-за плотного футбольного календаря

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри рассказал, будут ли игроки команды бастовать из-за плотного футбольного календаря.

"Я думаю, что мы близки к этому. Это общее мнение игроков, и если так будет продолжаться и дальше, у нас не будет другого выхода. Я действительно думаю, что это нас касается. Мы страдаем".

Напомним, что ближайший матч "Манчестер Сити" состоится 18 сентября. Команда сыграет против "Интера" в рамках первого тура Лиги чемпионов.

Читайте такжеРодри: Говорят, что я буду соревноваться за Золотой мяч с Винисиусом
По теме
yellow-arrow
Родри - о Золотом мяче 2024: Это было бы мечтой
yellow-arrow
Тоттенхэм не собирается увольнять Постекоглу из-за неудачного старта сезона
yellow-arrow
С футбольного поля - на подиум: Деклан Райс покорил Лондонскую неделю моды
Манчестер Сити Родри
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
17.09.2024 в 18:31
Я розумію всі хочуть грошей, але все має свою стелю Утім кому жалітися Майже два десятка збірників та ще пару десятків футболістів не поганого рівня! Невже не можна розподілити між ними всі матчі! Клопп взагалі начальні стадії кубків Англії молоддю грав... По принципу награю заміну, а якщо вилечу то знову у люсах більше ресурсів на головні змагання залишиться. PS Хоч профсоюзам футболістів є над чим поміркувати Як колись боси НБА відпускаючи своїх гравців на олімпіаду обумовлювали ліміт... Скільки баскетболісту можна грати.
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 3
avatar
Spokoyno (Київ)
17.09.2024 в 18:31
Я розумію всі хочуть грошей, але все має свою стелю Утім кому жалітися Майже два десятка збірників та ще пару десятків футболістів не поганого рівня! Невже не можна розподілити між ними всі матчі! Клопп взагалі начальні стадії кубків Англії молоддю грав... По принципу награю заміну, а якщо вилечу то знову у люсах більше ресурсів на головні змагання залишиться. PS Хоч профсоюзам футболістів є над чим поміркувати Як колись боси НБА відпускаючи своїх гравців на олімпіаду обумовлювали ліміт... Скільки баскетболісту можна грати.
Ответить
1
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
17.09.2024 в 18:01
шо, перенесли на 18 марта?
Ответить
0
1
oda1979 (Запорожье)
17.09.2024 в 17:52
Пляяя это будет первая в истории забастовка миллионеров. Пипец, дожились.
Ответить
0
2

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости