Родри рассказал, будут ли игроки Ман Сити бастовать из-за плотного футбольного календаря

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри рассказал, будут ли игроки команды бастовать из-за плотного футбольного календаря.

"Я думаю, что мы близки к этому. Это общее мнение игроков, и если так будет продолжаться и дальше, у нас не будет другого выхода. Я действительно думаю, что это нас касается. Мы страдаем".