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Родри рассказал, будут ли игроки Ман Сити бастовать из-за плотного футбольного календаря
Я думаю, что мы близки к этому (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Сити" Родри рассказал, будут ли игроки команды бастовать из-за плотного футбольного календаря.
"Я думаю, что мы близки к этому. Это общее мнение игроков, и если так будет продолжаться и дальше, у нас не будет другого выхода. Я действительно думаю, что это нас касается. Мы страдаем".
Напомним, что ближайший матч "Манчестер Сити" состоится 18 сентября. Команда сыграет против "Интера" в рамках первого тура Лиги чемпионов.
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Источник:ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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17.09.2024 в 18:31
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