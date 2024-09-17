Гвардиола: Мартинес может выиграть Золотой мяч

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола похвалил игрока "Интера" Лаутаро Мартинеса накануне матча Лиги чемпионов.

"Он может выиграть "Золотой мяч". Я хотел бы, чтобы награду получил кто-то из "Сити", но он сенсационный игрок. Если ты капитан, нападающий, играешь за Аргентину, чемпион мира и обладатель Кубка Америки, ты должен быть особенным игроком".