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Гвардиола: Мартинес может выиграть Золотой мяч

Англия

Пеп высказался о центральном нападающем Интера

Гвардиола: Мартинес может выиграть Золотой мяч

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола похвалил игрока "Интера" Лаутаро Мартинеса накануне матча Лиги чемпионов.

"Он может выиграть "Золотой мяч". Я хотел бы, чтобы награду получил кто-то из "Сити", но он сенсационный игрок. Если ты капитан, нападающий, играешь за Аргентину, чемпион мира и обладатель Кубка Америки, ты должен быть особенным игроком".

Напомним, что матч "Манчестер Сити" - "Интера" в рамках первого тура Лиги чемпионов стартует 18 сентября в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
17.09.2024 в 20:00
Пеп - брехло. Мартінесу нічого не світить.
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
17.09.2024 в 20:00
Пеп - брехло. Мартінесу нічого не світить.
Ответить
0
0

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