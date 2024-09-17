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Гвардиола: Мартинес может выиграть Золотой мяч
Пеп высказался о центральном нападающем Интера
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола похвалил игрока "Интера" Лаутаро Мартинеса накануне матча Лиги чемпионов.
"Он может выиграть "Золотой мяч". Я хотел бы, чтобы награду получил кто-то из "Сити", но он сенсационный игрок. Если ты капитан, нападающий, играешь за Аргентину, чемпион мира и обладатель Кубка Америки, ты должен быть особенным игроком".
Напомним, что матч "Манчестер Сити" - "Интера" в рамках первого тура Лиги чемпионов стартует 18 сентября в 22:00 по киевскому времени.
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