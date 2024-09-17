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Трансферная сага завершена. Марсель подписал контракт с Рабьо
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Французский центральный полузащитник Андриан Рабьо подписал контракт с "Марселем".
Футболист заключил с клубом соглашение, которое рассчитано до лета 2026 года.
???? Mercato_2425— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 17, 2024
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???? La Joliette
????️ 17/09/24
????⚪️ #RabiotEstOlympien pic.twitter.com/tPdce6H78m
В прошлом сезоне Рабьо выступал за "Ювентус", где провел 35 матчей во всех турнирах, отметившись 5 голами и 3 результативными передачами.
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Источник:ОМ
Опубликовал: Екатерина Власова
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