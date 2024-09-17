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Трансферная сага завершена. Марсель подписал контракт с Рабьо

Англия

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Трансферная сага завершена. Марсель подписал контракт с Рабьо

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Французский центральный полузащитник Андриан Рабьо подписал контракт с "Марселем".

Футболист заключил с клубом соглашение, которое рассчитано до лета 2026 года.

В прошлом сезоне Рабьо выступал за "Ювентус", где провел 35 матчей во всех турнирах, отметившись 5 голами и 3 результативными передачами.

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Источник:
ОМ
Опубликовал: Екатерина Власова
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