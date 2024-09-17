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Родри прокомментировал слухи о возможном переходе в Реал
Футболист высказался о своем будущем в Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine
Родри, опорный полузащитник "Манчестер Сити", прокомментировал слухи о возможном переходе в мадридский "Реал".
"У меня есть еще три года в "Ман Сити", и когда я подписываю контракт, я не думаю о других командах. Больше мне нечего сказать".
Родри присоединился к "горожанам" в 2019 году из мадридского "Атлетико" за 70 миллионов евро.
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Источник:Football-Еѕрапапа
Опубликовал: Екатерина Власова
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