Родри прокомментировал слухи о возможном переходе в Реал

Родри, опорный полузащитник "Манчестер Сити", прокомментировал слухи о возможном переходе в мадридский "Реал".

"У меня есть еще три года в "Ман Сити", и когда я подписываю контракт, я не думаю о других командах. Больше мне нечего сказать".