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Родри прокомментировал слухи о возможном переходе в Реал

Англия

Футболист высказался о своем будущем в Манчестер Сити

Родри прокомментировал слухи о возможном переходе в Реал

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Родри, опорный полузащитник "Манчестер Сити", прокомментировал слухи о возможном переходе в мадридский "Реал".

"У меня есть еще три года в "Ман Сити", и когда я подписываю контракт, я не думаю о других командах. Больше мне нечего сказать".

Родри присоединился к "горожанам" в 2019 году из мадридского "Атлетико" за 70 миллионов евро.

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Источник:
Football-Еѕрапапа
Опубликовал: Екатерина Власова
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