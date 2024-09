Кубок лиги. МЮ громит Барнсли, Ярмолюк помогает Брентфорду, Эвертон страдает без Миколенко

"Манчестер Юнайтед" взялся за разгром представителя Лиги 1 уже на 16-й минуте. Рашфорд отличился с голевого паса Гарначо. Дальше Антони удвоил цифры на табло с 11-метровой отметки. Под занавес первого тайма Рашфорд и Гарначо поменялись ролями – уже англичанин ассистировал аргентинцу. После перерыва характер встречи не изменился. Маркус и Алехандро оформили дубли, не отстал в этом компоненте и Кристиан Эриксен. Разница в уровне команд несопоставима, результат это подтверждает.

"Манчестер Юнайтед" – "Барнсли" 7:0

Голы: Рашфорд (16, 58), Антони (35), Гарначо (45+2, 49), Эриксен (81, 85)

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко не попал в заявку "ирисок" на матч. Напомним, он был заменен в первом тайме поединка АПЛ с "Астон Виллой" (2:3), а главный тренер команды Шон Дайч позже сказал, что это произошло из-за заболевания. На "Гудисон Парк" "Эвертон" принимал "Саутгемптон". В основное время, а именно в первом тайме, команды обменялись голами – еще 45 минут футболистам не хватило, и победитель определился в серии пенальти. Дальше идут "святые". К слову, единственный 11-метровый в лотерее не реализовал ветеран Эшли Янг.

"Эвертон" – "Саутгемптон" 1:1 (5:6 в серии пенальти)

Голы: Дукуре (20) – Харвуд-Беллис (32)

Серия пенальти: Кин, Макнил, Ндиайе, Линдстрем, Харрисон, Янг (не реализовал) – Фернандеш, Стюарт, Бреретон, Харвуд-Беллис, Арибо, Бри

Еще в одном матче "Брентфорд" принимал "Лейтон Ориент". В этом поединке украинский хавбек хозяев Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе и провел на поле все 90 минут. Проблем у "пчел" с командой из Лиги 1 не возникло. Гости умудрились открыть счет, но финальные цифры на табло коллектив Франка установил еще до перерыва.

"Брентфорд" – "Лейтон Ориент" 3:1

Голы: Карвалью (17), Дамсгор (26), Нергор (45) – Купер (11)

Не без сенсаций. "Фулхэм" пожаловал в гости к первому в истории победителю Футбольной лиги Англии и уехал ни с чем. В серии пенальти команды пробили по 17 ударов. Команда из Чемпионшипа выбила коллектив из АПЛ.

"Престон" – "Фулхэм" 1:1 (16:15 в серии пенальти)

Голы: Ледсон (35) – Нелсон (61)

One of the craziest nights ever at Deepdale. ????‍????????



34 penalties taken. 31 scored. North End are into Round Four of the @Carabao_Cup! ????#pnefc pic.twitter.com/5J31jt6dSd