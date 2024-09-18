Хавбек МЮ опроверг слухи о своем возможном уходе из клуба

Датский центральный полузащитник Кристиан Эриксен опроверг слухи о своем возможном уходе из "Манчестер Юнайтед".

"Если бы мне сказали уйти, я бы это сделал, но я этого не слышал. Мне очень хорошо в "Юнайтед". Здесь я могу играть и быть полезным - это всегда будет моей целью".