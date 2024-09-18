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Хавбек МЮ опроверг слухи о своем возможном уходе из клуба
Если бы мне сказали уйти, я бы это сделал
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Датский центральный полузащитник Кристиан Эриксен опроверг слухи о своем возможном уходе из "Манчестер Юнайтед".
"Если бы мне сказали уйти, я бы это сделал, но я этого не слышал. Мне очень хорошо в "Юнайтед". Здесь я могу играть и быть полезным - это всегда будет моей целью".
Напомним, что у игрока контракт с "МЮ" рассчитан до 30 июня 2025 года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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