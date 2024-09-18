Артета сообщил о состоянии здоровья одного из лидеров Арсенала

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета сообщил о состоянии здоровья полузащитника команды Мартина Эдегора.

"Мы потеряли Эдегора на некоторое время. Медицинское обследование показало, что у него есть некоторые повреждения, особенно на одной из связок голеностопного сустава. Надеюсь, он будет отсутствовать не месяцы. Посмотрим".