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Артета сообщил о состоянии здоровья одного из лидеров Арсенала
Мы потеряли Эдегора на некоторое время (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета сообщил о состоянии здоровья полузащитника команды Мартина Эдегора.
"Мы потеряли Эдегора на некоторое время. Медицинское обследование показало, что у него есть некоторые повреждения, особенно на одной из связок голеностопного сустава. Надеюсь, он будет отсутствовать не месяцы. Посмотрим".
Мартин получил травму во время игры в составе сборной Норвегии против национальной команды Австрии.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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