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Артета сообщил о состоянии здоровья одного из лидеров Арсенала

Англия
Обновлено

Мы потеряли Эдегора на некоторое время (с)

Артета сообщил о состоянии здоровья одного из лидеров Арсенала

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета сообщил о состоянии здоровья полузащитника команды Мартина Эдегора.

"Мы потеряли Эдегора на некоторое время. Медицинское обследование показало, что у него есть некоторые повреждения, особенно на одной из связок голеностопного сустава. Надеюсь, он будет отсутствовать не месяцы. Посмотрим".

Мартин получил травму во время игры в составе сборной Норвегии против национальной команды Австрии.

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Арсенал (Лондон) Микель Артета Мартин Эдегор
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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