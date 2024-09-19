Кубок Лиги. Тоттенхэм едва не вылетает, а гол новичка Брайтона выводит их в 1/8

Пока все любители европейского футбола внимательно наблюдали за баталиями в рамках обновленного формата Лиги Чемпионов, в Англии проходили противостояния в рамках 1/16 финала Кубка Английской Лиги, в которых "Тоттенхэм" приехал в гости к "Ковентри", а "Вулверхэмптон" - к "Брайтону". Давайте разберемся, как там все прошло и кто в итоге прошел дальше!

Кубок Английской Лиги, 1/16 финала

Стадион: "Ковентри Билдинг Арена" (Ковентри)

Главный судья: Даррен Ингленд (Англия)

"Ковентри" — "Тоттенхэм" 1:2

Голы: Брэндон (63) — Спенс (88), Джонсон (90+2)

"Ковентри": Уилсон — ван Эвейк, Томас, Бинкс, Бидуэлл — Экклз (Шеф, 71), Аллен — Томас-Асанте, Рудони (Торп, 78), Райт (Мейсон-Кларк, 71) — Бассетт (Симмс, 70)

"Тоттенхэм": Форстер — Грей, Дрегушин, Дэвис, Удоджи (Спенс, 46) — Сарр, Бентанкур, Бергвалл (Маддисон, 63) — Одобер (Джонсон, 18), Соланке (Сон, 62), Вернер (Кулусевски, 74)

Предупреждения: Аллен (58), Бинкс (25), Китчинг (86), Томас-Асанте (90+5) — Маддисон (90)

Ни для кого не секрет, что Кубок Лиги все клубы из АПЛ воспринимают не очень серьезно и охотно используют ротацию, когда там играют. "Тоттенхэм" не стал исключением и на поле мы увидели лишь наполовину основной состав. Постекоглу дал шанс проявить себя Вернеру, Одоберу (который травмировался по ходу матча), Бергваллу, Грею, Дрегушину и Форстеру, которые обычно не выходят в стартовом составе.

И соперник также вдохновлял на изменения, ведь играть пришлось не против другого клуба из Премьер-лиги, а против представителя Чемпионшипа, "Ковентри". Именно эта команда в прошлом сезоне стала главной сенсацией Кубка Англии, когда в полуфинале они были в нескольких сантиметрах от того, чтобы пройти "Манчестер Юнайтед" и пройти в финал. Но гол, забитый из офсайда, разбил все мечты, а серию пенальти они проиграли.

Это не Кубок Англии, но кто же запрещает проявлять геройство и здесь. "Тоттенхэм" всё же мешал, ну слегка. Тотальный контроль мяча в исполнении подопечных Постекоглу был ожидаемым, но удивило то, как они распоряжались этим владением. Минимальное количество ударов, все время они пытались довести атаки до удара, но удачно выстроенная линия обороны от "Ковентри" не позволяла этого делать.

Зато хозяева поля играли на контратаках и получалось это эффектно. Да, немало ударов было из-за пределов штрафной площадки, впрочем постоянная опасность у ворот Форстера держала в напряжении. А когда наставник "шпор" во втором тайме увидел, что ничего не работает и выпустил на поле Сона и Маддисона, команда пропустила. Быстрая атака от "Ковентри", прострел с правого фланга и точный удар от Брэндона. И кто скажет, что не по делу?

"Шпоры" настолько бездарно провели этот матч и вообще не показали никакой реакции на пропущенный гол, а то, что им все же удалось сравнять счет - считайте везением, ведь перед тем "Ковентри" несколько раз мог удвоить преимущество. И все же точная передача от Кулусевски на Спенса в центр штрафной прошла и Джед красиво переправил круглого в сетку ворот, 1:1.

Как оказалось, тот гол наконец оживил всю команду и еще до финального свистка они вырвали победу благодаря классному проходу от Бреннана Джонсона и спокойному завершению атаки в дальний угол ворот. 1:2. Кто-то скажет, что это победа на классе, но для нас это скорее отскок, который иногда случается. Постекоглу шагает дальше, но вряд ли он будет доволен содержанием игры, которую показала его команда.

Кубок Английской Лиги, 1/16 финала

Стадион: "Амекс" (Брайтон)

Главный судья: Дэвид Брукс (Англия)

"Брайтон" — "Вулверхэмптон" 3:2

Голы: Балеба (14), Адингра (31), Кадиоглу (85) — Гуэдеш (44), Дойл (90+1)

"Брайтон": Стил — Гиншелвуд, Уэбстер, Игорь, Эступиньян — Балеба (Виффер, 63), Модер (Аяри, 72) — Минте (Кадиоглу, 82), Адингра, Энсисо (Лампти, 82) — Фергюсон (Уэлбек, 63)

"Вулверхэмптон": Са — Лима (Семеду, 64), Буэно, Понд, Доэрти — Гомеш (Лемина, 64), Дойл — Хван (Кунья, 71), Сарабия (Форбс, 63), Гомеш — Гуэдеш (Ларсен, 82)

Предупреждения: Эступиньян (36), Хиншелвуд (47), Фергюсон (62), Модер (68), Уэбстер (90) — Сарабия (45+1), Дойл (75)

Это было замечательное противостояние наполовину основных составов двух сильных команд из Премьер-лиги. Конечно, за счет домашнего поля "чайки" под руководством Фабиана Гюрцелера были здесь фаворитами, этот статус они в итоге оправдали, поскольку за первые полчаса они уже забили дважды в ворота Жозе Са, который вроде как потерял место в стартовом составе команды на матчи АПЛ, но имеет шанс реабилитироваться в кубках.

Сначала Карлос Балеба, а затем и Симон Адингра. Казалось, что "волки" после такого не оправятся, впрочем еще до конца тайма они сократили отставание благодаря голу Гуедеша и даже выровняли статистику в этом матче.

Впоследствии Гюрцелер пошел на защитные замены и начал снимать с игры атакующих игроков, выпуская защитников, чисто удержать счет. Впрочем, когда на поле выходит номинально левый защитник Ферди Кадиоглу, то об обороне забываем, этот джентльмен прекрасно подключается к атакам. Это был его второй матч за "Брайтон" и в нем он отметился голом. Правда на него снова последовала реакция от "волков" и Дойл сократил отставание, но на этом все, шоу завершено, "чайки" летят дальше, а команда Гари О'Нила вылетает.