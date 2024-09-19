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Арсенал начал переговоры о продлении контракта с центральным защитником
Об этом сообщает Football Insider
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Габриэль Магальяйнс является неизменным игроком команды Микеля Артеты с тех пор, как он присоединился к клубу в 2020 году. На прошлой неделе он принес "канонирам" важную победу над "Тоттенхэмом", забив гол во втором тайме.
Сообщается, что "Арсенал" начал переговоры по контракту бразильца. Сейчас переговоры между двумя сторонами находятся на ранней стадии и ничего конкретного пока не произошло. "Канониры" хотят удержать в клубе своих звезд и 26-летний защитник считается одной из них. Сейчас контракт бразильца с "Арсеналом" действует до 2027 года.
Добавим, что за все время своего пребывания в лондонском клубе, Габриэль Магальяйнс провел 172 поединка и отметился 16 забитыми мячами.
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