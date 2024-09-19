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Фулхэм вмешался в борьбу за подписание Жоэля Матипа
Об этом сообщает Football Insider
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Жоэль Матип сейчас является свободным агентом после того, как его контракт с "Ливерпулем" закончился в конце прошлого сезона. "Вест Хэм", "Вулверхэмптон" и "Борнмут" интересуются услугами камерунца, однако к ним присоединился еще один представитель АПЛ.
Сообщается, что "Фулхэм" присоединился к другим клубам в борьбе за подписание бывшего защитника "Ливерпуля". Марку Силва хоть и приобрел летом Йоакима Андерсона из "Кристал Пэлас", однако настроен укрепить центр обороны еще одним игроком. Однако есть опасения относительно физической формы 33-летнего футболиста, поскольку часть последней кампании он пропустил из-за травмы крестообразных связок.
Добавим, что в прошлом сезоне Жоэль Матип сыграл 14 матчей за "Ливерпуль" и никакими результативными действиями он не отметился.
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