Фулхэм вмешался в борьбу за подписание Жоэля Матипа

Жоэль Матип сейчас является свободным агентом после того, как его контракт с "Ливерпулем" закончился в конце прошлого сезона. "Вест Хэм", "Вулверхэмптон" и "Борнмут" интересуются услугами камерунца, однако к ним присоединился еще один представитель АПЛ.

Сообщается, что "Фулхэм" присоединился к другим клубам в борьбе за подписание бывшего защитника "Ливерпуля". Марку Силва хоть и приобрел летом Йоакима Андерсона из "Кристал Пэлас", однако настроен укрепить центр обороны еще одним игроком. Однако есть опасения относительно физической формы 33-летнего футболиста, поскольку часть последней кампании он пропустил из-за травмы крестообразных связок.

Добавим, что в прошлом сезоне Жоэль Матип сыграл 14 матчей за "Ливерпуль" и никакими результативными действиями он не отметился.