Новичок Манчестер Юнайтед Мазрауи: Иметь возможность играть за такой большой клуб - мечта

Защитник "Манчестер Юнайтед" Нуссаир Мазрауи поделился своими впечатлениями от перехода в один из самых известных футбольных клубов.

"Я знал, что со временем захочу играть в Премьер-лиге. Но иметь возможность играть за такой великий клуб, как "Ман Юнайтед"... это мечта, я бы никогда не подумал бы, что она осуществится".

Напомним, что 13 августа "МЮ" объявил о трансфере Мазрауи из "Баварии" за 15 миллионов евро.