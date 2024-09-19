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Новичок Манчестер Юнайтед Мазрауи: Иметь возможность играть за такой большой клуб - мечта
Футболист поделился своими эмоциями
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Манчестер Юнайтед" Нуссаир Мазрауи поделился своими впечатлениями от перехода в один из самых известных футбольных клубов.
"Я знал, что со временем захочу играть в Премьер-лиге. Но иметь возможность играть за такой великий клуб, как "Ман Юнайтед"... это мечта, я бы никогда не подумал бы, что она осуществится".
Напомним, что 13 августа "МЮ" объявил о трансфере Мазрауи из "Баварии" за 15 миллионов евро.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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