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Новичок Манчестер Юнайтед Мазрауи: Иметь возможность играть за такой большой клуб - мечта

Англия

Футболист поделился своими эмоциями

Новичок Манчестер Юнайтед Мазрауи: Иметь возможность играть за такой большой клуб - мечта

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Манчестер Юнайтед" Нуссаир Мазрауи поделился своими впечатлениями от перехода в один из самых известных футбольных клубов.

"Я знал, что со временем захочу играть в Премьер-лиге. Но иметь возможность играть за такой великий клуб, как "Ман Юнайтед"... это мечта, я бы никогда не подумал бы, что она осуществится".

Напомним, что 13 августа "МЮ" объявил о трансфере Мазрауи из "Баварии" за 15 миллионов евро.

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Манчестер Юнайтед Нуссайр Мазрауи
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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