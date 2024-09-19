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Манчестер Сити грозит не только исключение из АПЛ, если клуб признают виновным в нарушении правил ФФП

Англия
Обновлено

Скандал вокруг финансовых нарушений клуба набирает обороты

Манчестер Сити грозит не только исключение из АПЛ, если клуб признают виновным в нарушении правил ФФП

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Уже началось слушание относительно нарушений 115 правил финансового фэйр-плей "Манчестер Сити".

Как сообщает The Telegraph, если английский клуб будет признан виновным в нарушении правил, его команду могут исключить не только из Премьер-лиги, но и из других внутренних соревнований Англии - Кубка Англии и Кубка Лиги.

Напомним, что слушания по делу о нарушении финансовых правил "Манчестер Сити" начались 16 сентября. Ожидается, что окончательное решение будет принято не раньше весны 2025 года.

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Источник:
The Telegraph
Опубликовал: Екатерина Власова
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