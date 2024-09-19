"Мы не можем недооценивать своих соперников". Жоржиньо высказался о матче ЛЧ против Аталанты

Опорный полузащитник "Арсенала" Жоржиньо прокомментировал предстоящий матч Лиги чемпионов против "Аталанты".

"Мы не можем недооценивать своих соперников, потому что это действительно сильная и хорошо подготовленная команда. Они знают, что делают. Это действительно хорошая команда, мы должны быть осторожны".