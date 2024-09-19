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"Мы не можем недооценивать своих соперников". Жоржиньо высказался о матче ЛЧ против Аталанты

Англия
Обновлено

Опорник Арсенала прокомментировал предстоящий матч Лиги чемпионов

"Мы не можем недооценивать своих соперников". Жоржиньо высказался о матче ЛЧ против Аталанты

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Опорный полузащитник "Арсенала" Жоржиньо прокомментировал предстоящий матч Лиги чемпионов против "Аталанты".

"Мы не можем недооценивать своих соперников, потому что это действительно сильная и хорошо подготовленная команда. Они знают, что делают. Это действительно хорошая команда, мы должны быть осторожны".

Напомним, что поединок "Аталанта" - "Арсенал" в рамках ЛЧ стартует 19 сентября в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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