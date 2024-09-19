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"Я спутал арбитра с Бернарду". Новая форма Манчестер Сити стала причиной забавного эпизода

Англия
Обновлено

Возможно, арбитрам стоит сменить цвет своей формы (с)

"Я спутал арбитра с Бернарду". Новая форма Манчестер Сити стала причиной забавного эпизода

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Необычный дизайн формы "Манчестер Сити" сыграл с командой злую шутку в матче Лиги чемпионов против "Интера".

Центральный защитник "Манчестер Сити" Мануэль Аканджи признался, что из-за схожести цветов нового комплекта с формой арбитра, он перепутал ассистента судьи с партнером по команде Бернарду Силвой и отдал ему мяч.

"Мне очень понравился комплект, но спутал арбитра на боковой линии с Бернарду, и отдал мяч ему. Но в остальном наша форма мне очень нравится. Возможно, арбитрам стоит изменить цвет своей".

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Источник:
Еxpress
Опубликовал: Екатерина Власова
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