"Я спутал арбитра с Бернарду". Новая форма Манчестер Сити стала причиной забавного эпизода

Необычный дизайн формы "Манчестер Сити" сыграл с командой злую шутку в матче Лиги чемпионов против "Интера".

Центральный защитник "Манчестер Сити" Мануэль Аканджи признался, что из-за схожести цветов нового комплекта с формой арбитра, он перепутал ассистента судьи с партнером по команде Бернарду Силвой и отдал ему мяч.

"Мне очень понравился комплект, но спутал арбитра на боковой линии с Бернарду, и отдал мяч ему. Но в остальном наша форма мне очень нравится. Возможно, арбитрам стоит изменить цвет своей".