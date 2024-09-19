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Лестер считает, что арбитры допустили грубую ошибку при отмене офсайда в матче против Кристал Пэлас

Англия
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Опять скандал

Лестер считает, что арбитры допустили грубую ошибку при отмене офсайда в матче против Кристал Пэлас

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Лестера" Стив Купер возмущен по поводу решения VAR во время матча против "Кристал Пэлас", который завершился ничьей 2:2.

"Лестер" вел в счете 2:0, однако "Кристал Пэлас" сумел отыграть два мяча. Первый гол сначала был отменен из-за офсайда, но после просмотра VAR это решение аннулировали.

Купер говорит, что клуб предоставил доказательства Премьер-лиге, что это все-таки было положение вне игры, но команда так и не получила извинений.

"Это была ужасная ошибка. Мы видели изображения, на которых видно, что игрок, забивший гол, явно находился в офсайде", - сказал Купер.

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Лестер Сити VAR Кристал Пэлас
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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