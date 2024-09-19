Тен Хаг рассказал о состоянии здоровья Хейлунда и Маунта накануне матча против Кристал Пэлас

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг рассказал о состоянии здоровья нападающего Расмуса Хейлунда и полузащитника Мейсона Маунта.

"Это очень хорошая новость для нас. Они вернулись к тренировкам. Мы еще должны решить, смогут ли они сыграть в субботу, но очень хорошо видеть их в хорошей форме".