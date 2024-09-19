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Тен Хаг рассказал о состоянии здоровья Хейлунда и Маунта накануне матча против Кристал Пэлас

Англия

Очень хорошо видеть их в хорошей форме (с)

Тен Хаг рассказал о состоянии здоровья Хейлунда и Маунта накануне матча против Кристал Пэлас

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг рассказал о состоянии здоровья нападающего Расмуса Хейлунда и полузащитника Мейсона Маунта.

"Это очень хорошая новость для нас. Они вернулись к тренировкам. Мы еще должны решить, смогут ли они сыграть в субботу, но очень хорошо видеть их в хорошей форме".

Напомним, 21 сентября "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Кристал Пэлас". Старт - в 19:30 по киевскому времени.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Мейсон Маунт Расмус Хейлунд Кристал Пэлас
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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