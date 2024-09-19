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14-летний вундеркинд Арсенала установил рекорд в Юношеской лиге УЕФА

Англия

Макс Даумен стал самым молодым игроком в истории в Юношеской лиге

14-летний вундеркинд Арсенала установил рекорд в Юношеской лиге УЕФА

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

14-летний Макс Даумен установил новый рекорд, став самым молодым игроком в истории "Арсенала" в Юношеской лиге УЕФА.

В матче против молодежной команды "Аталанты" Макс не только дебютировал в составе «канониров», но и отметился забитым мячом. Этот гол стал единственным для его команды (матч завершился со счетом 1:4 в пользу итальянцев)

Юный футболист стал самым молодым игроком, который когда-либо выступал за "Арсенал" в Юношеской лиге УЕФА, побив предыдущий рекорд Кайлена Хайндса.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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