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14-летний вундеркинд Арсенала установил рекорд в Юношеской лиге УЕФА
Макс Даумен стал самым молодым игроком в истории в Юношеской лиге
Getty Images/Global Images Ukraine
14-летний Макс Даумен установил новый рекорд, став самым молодым игроком в истории "Арсенала" в Юношеской лиге УЕФА.
В матче против молодежной команды "Аталанты" Макс не только дебютировал в составе «канониров», но и отметился забитым мячом. Этот гол стал единственным для его команды (матч завершился со счетом 1:4 в пользу итальянцев)
Юный футболист стал самым молодым игроком, который когда-либо выступал за "Арсенал" в Юношеской лиге УЕФА, побив предыдущий рекорд Кайлена Хайндса.
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