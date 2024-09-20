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Ноттингем хочет предложить новый контракт одному из ключевых игроков команды
Об этом сообщает Football Insider
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Имя Моргана Гиббс-Уайта уже несколько лет звучит во время трансферного межсезонья. Интерес к атакующему игроку давно проявляют различные клубы Премьер-лиги, в частности "Ньюкасл" и "Тоттенхэм", однако футболист по-прежнему остается в составе "лесников".
Сообщается, что "Ноттингем Форест" хочет предложить новый контракт 24-летнему игроку на фоне растущего интереса со стороны соперников по Премьер-лиге. Сейчас его нынешнее соглашение с клубом рассчитано до конца июня 2027 года, а в прошлой кампании англичанин сыграл большое значение в сохранении прописки (5 голов и 10 ассистов).
Добавим, что в новом сезоне Морган Гиббс-Уайт сыграл в четырех поединках и отметился одним забитым мячом.
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