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Один из лидеров Ман Сити не сыграет с Арсеналом
Серьёзная потеря
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне не сможет принять участие в матче против "Арсенала" в пятом туре АПЛ. Об этом информирует The Mirror.
Напомним, в среду 33-летний бельгиец получил травму паховой области перед перерывом игры Лиги Чемпионов с "Интером".
Как отмечает источник, в лазарете Де Брюйне пробудет недолго. Приоритет тренерского штаба "горожан" - не допустить у Кевина усугубления его состояния.
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Поединок "Манчестер Сити" - "Арсенал" состоится в воскресенье, 22 сентября.
Контракт Де Брюйне с "Сити" рассчитан до лета 2025 года.
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