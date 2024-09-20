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Один из лидеров Ман Сити не сыграет с Арсеналом

Англия
Обновлено

Серьёзная потеря

Один из лидеров Ман Сити не сыграет с Арсеналом

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне не сможет принять участие в матче против "Арсенала" в пятом туре АПЛ. Об этом информирует The Mirror.

Напомним, в среду 33-летний бельгиец получил травму паховой области перед перерывом игры Лиги Чемпионов с "Интером".

Как отмечает источник, в лазарете Де Брюйне пробудет недолго. Приоритет тренерского штаба "горожан" - не допустить у Кевина усугубления его состояния.

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Поединок "Манчестер Сити" - "Арсенал" состоится в воскресенье, 22 сентября.

Контракт Де Брюйне с "Сити" рассчитан до лета 2025 года.

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Источник:
Mirror
Опубликовал: Александр Бураков
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