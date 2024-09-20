Тренер Челси рассказал о состоянии здоровья Риса Джеймса

Капитан "Челси" Рис Джеймс продолжает восстанавливаться после травмы. По словам главного тренера команды Энцо Марески, процесс реабилитации занимает больше времени, чем ожидалось.

"Он еще восстанавливается. Самое главное, чтобы Рис вернулись, когда будет готов на все 100%. Сейчас Джеймс все еще недоступен", - добавил Энцо.

Напомним, капитан "Челси" получил травму задней поверхности бедра.