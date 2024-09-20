  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тренер Челси рассказал о состоянии здоровья Риса Джеймса
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Челси рассказал о состоянии здоровья Риса Джеймса

Англия

Футболист все еще восстанавливается после травмы

Тренер Челси рассказал о состоянии здоровья Риса Джеймса

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Капитан "Челси" Рис Джеймс продолжает восстанавливаться после травмы. По словам главного тренера команды Энцо Марески, процесс реабилитации занимает больше времени, чем ожидалось.

"Он еще восстанавливается. Самое главное, чтобы Рис вернулись, когда будет готов на все 100%. Сейчас Джеймс все еще недоступен", - добавил Энцо.

Напомним, капитан "Челси" получил травму задней поверхности бедра.

Читайте такжеИнсайдер раскрыл планы Мудрика относительно будущего в Челси
По теме
yellow-arrow
Вест Хэм – Челси. Анонс и прогноз матча 5-го тура АПЛ на 21.09.2024
yellow-arrow
Мареска - про Мудрика: Активная работа на тренировках – единственный метод, чтобы прогрессировать
yellow-arrow
Один из лидеров Ман Сити не сыграет с Арсеналом
Челси (Лондон) Энцо Мареска Рис Джеймс
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости