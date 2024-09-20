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Гвардиола - об Арсенале: Они становятся сильнее с каждым сезоном

Англия
Обновлено

Наставник Манчестер Сити рассказал о соперниках команды в АПЛ

Гвардиола - об Арсенале: Они становятся сильнее с каждым сезоном

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался накануне матча с "Арсеналом".

"Канониры" с каждым сезоном становятся все сильнее... если я еще что-то скажу, они подумают, что я играю в игры разума или что-то в этом роде".

Напомним, что матч "Манчестер Сити" - "Арсенал" состоится 22 сентября. Старт - в 18:30 по киевскому времени.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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storm_ua (Николаев)
20.09.2024 в 19:01
Пеп ты задолбал пиарить своего испанского кореша. Артета как тренер, уровень Сегунды максимум. Ему дали игроков каких он хотел, у него практически два равноценных состава. Но при зтом ему вечно что то мешает выиграть чемпионство. Если честно, уже задолбало его испанское нытье. Забирай его обратно Пеп, Арсеналу нужен великий тренер, который бы соответствовал уровню клуба.
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Комментарии 1
storm_ua (Николаев)
20.09.2024 в 19:01
Пеп ты задолбал пиарить своего испанского кореша. Артета как тренер, уровень Сегунды максимум. Ему дали игроков каких он хотел, у него практически два равноценных состава. Но при зтом ему вечно что то мешает выиграть чемпионство. Если честно, уже задолбало его испанское нытье. Забирай его обратно Пеп, Арсеналу нужен великий тренер, который бы соответствовал уровню клуба.
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