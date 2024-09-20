Гвардиола - об Арсенале: Они становятся сильнее с каждым сезоном

Пеп ты задолбал пиарить своего испанского кореша. Артета как тренер, уровень Сегунды максимум. Ему дали игроков каких он хотел, у него практически два равноценных состава. Но при зтом ему вечно что то мешает выиграть чемпионство. Если честно, уже задолбало его испанское нытье. Забирай его обратно Пеп, Арсеналу нужен великий тренер, который бы соответствовал уровню клуба.