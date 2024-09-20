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Гвардиола - об Арсенале: Они становятся сильнее с каждым сезоном
Наставник Манчестер Сити рассказал о соперниках команды в АПЛ
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался накануне матча с "Арсеналом".
"Канониры" с каждым сезоном становятся все сильнее... если я еще что-то скажу, они подумают, что я играю в игры разума или что-то в этом роде".
Напомним, что матч "Манчестер Сити" - "Арсенал" состоится 22 сентября. Старт - в 18:30 по киевскому времени.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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storm_ua (Николаев)
20.09.2024 в 19:01
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