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Ливерпуль – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 21.09.2024

Англия

На команду Ильи Забарного ждет серьезный вызов

Ливерпуль – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 21.09.2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, пятый тур

21 сентября, 17:00. "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Тони Гарриентон

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Трансляція матчу Ліверпуль - Борнмут
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Содержание

И "Ливерпуль", и "Борнмут" потерпели аналогичное минимальное поражение в прошлом туре. Обе команды дома уступили соперникам со счетом 0:1. Однако если неудачу "вишенок" можно было допустить с достаточной вероятностью (ведь играли против "Челси"), то проигрыш мерсисайдцев "Ноттингему" понять более сложно. Но вот такова АПЛ. И в текущем матче также возможен неожиданный результат.

Новости Ливерпуля

После поражения от "Ноттингема" подопечные Арне Слота реабилитировались в Милане на "Сан-Сиро". Старт встречи, как это и присуще "Ливерпулю" в текущем сезоне, не удался. Пулишич забил свой гол на третьей минуте встречи, дав надежду Пауло Фонсеке. Однако мерсисайдцы впоследствии доказали, что это была лишь досадная случайность и приблизили того же Фонсеку к увольнению. Два гола до перерыва и еще один после него отразили происходящее на поле: доминация "Ливерпуля".

В первых трех матчах АПЛ было примерно то же, что и после пропущенного гола в Милане. И против "Ноттингема" мерсисайдцы тоже очевидно преобладали, но не реализовали свои моменты. Стоит отметить, что и создали немного: показатель xG (ожидаемых голов) составлял всего 0,89 – это наименьшее количество в текущем сезоне. Сейчас "Ливерпуль" замыкает первую четверку АПЛ, уступая первому "Сити" тремя очками. Все достаточно закономерно.

Кадры хозяев

С потерей Эллиота Слот уже знаком – полузащитник пропустил последние несколько матчей. А вот по поводу основного голкипера Алиссона ситуация еще не определена. Нидерландский специалист заявил, что еще неизвестно, сможет ли бразилец принять участие в субботнем поединке, поскольку получил повреждение во встрече против "Милана".

Новости Борнмута

"Вишенок" на старте сезона можно охарактеризовать двояко. С одной стороны, это та же активная и увлекательная команда во всех линиях своей схемы (на собственном уровне). С другой, за пять матчей им удалось одержать всего одну победу. И это было скорее чудо, чем обычный матч. По состоянию на 86 минуту встречи на “Гудисоне” “Эвертон” вел со счетом 2:0, но затем пропустил три мяча подряд и потерял все три очка.

В похожем стиле подопечные Ираолы спаслись и против "Ноттингема" в первом туре. А вот в других матчах не повезло. Сначала вылетели от "Вест Гема" в Кубке лиги из-за пропущенного гола на 88 минуте, а на минувших выходных Нкунку на 86 минуте вырвал три очка для "Челси". Одно можно конкретно сказать: матчи "Борнмута" нужно смотреть до конца, каким бы ни было развитие событий.

Кадры гостей

Тайлер Адамс пропустил старт сезона – он до сих пор не в форме. Также потерей является отсутствие травмированного в сборной Уаттары. Однако у него есть еще возможность сыграть на “Энфилде”: ситуация похожа, как с Алиссоном.

Последние пять матчей Ливерпуля и Борнмута

Последние пять встреч хозяев

  • 17.09. Милан – Ливерпуль 1:3 (ЛЧ)
  • 14.09. Ливерпуль – Ноттингем 0:1 (АПЛ)
  • 01.09. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 0:3 (АПЛ)
  • 25.08. Ливерпуль – Брентфорд 2:0 (АПЛ)
  • 17.08. Ипсвич – Ливерпуль 0:2 (АПЛ)

Последние пять встреч хозяев

  • 14.09. Борнмут – Челси 0:1 (АПЛ)
  • 31.08. Эвертон – Борнмут 2:3 (АПЛ)
  • 28.08. Вест Хэм – Борнмут 1:0 (Кубок лиги)
  • 25.08. Борнмут – Ньюкасл 1:1 (АПЛ)
  • 17.08. Ноттингем – Борнмут 1:1 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между командами

21.01.24. Борнмут – Ливерпуль 0:4 (АПЛ)

01.11.23. Борнмут – Ливерпуль 1:2 (Кубок лиги)

19.08.23. Ливерпуль – Борнмут 3:1 (АПЛ)

11.03.23. Борнмут – Ливерпуль 1:0 (АПЛ)

27.08.22. Ливерпуль – Борнмут 9:0 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Ливерпуль – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 21.09.2024 - изображение 4"Манчестер Сити"

 4 4 0 0 11-3 12
2

Ливерпуль – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 21.09.2024 - изображение 5"Арсенал"

 4 3 1 0 6-1 10
3

Ливерпуль – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 21.09.2024 - изображение 6"Ньюкасл"

 4 3 1 0 6-3 10
4

Ливерпуль – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 21.09.2024 - изображение 7"Ливерпуль"

 4 3 0 1 7-1 9
5

Ливерпуль – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 21.09.2024 - изображение 8"Астон Вилла"

 4 3 0 1 7-6 9
6

Ливерпуль – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 21.09.2024 - изображение 9"Брайтон энд Хоув Альбион"

 4 2 2 0 6-2 8
7

Ливерпуль – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 21.09.2024 - изображение 10"Ноттингем Форест"

 4 2 2 0 4-2 8
8

Ливерпуль – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 21.09.2024 - изображение 11"Челси"

 4 2 1 1 8-5 7
9

Ливерпуль – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 21.09.2024 - изображение 12"Брентфорд"

 4 2 0 2 6-6 6
10

Ливерпуль – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 21.09.2024 - изображение 13"Манчестер Юнайтед"

 4 2 0 2 5-5 6
11

Ливерпуль – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 21.09.2024 - изображение 14"Борнмут"

 4 1 2 1 5-5 5
12

Ливерпуль – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 21.09.2024 - изображение 15"Фулхэм"

 4 1 2 1 4-4 5
13

Ливерпуль – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 21.09.2024 - изображение 16"Тоттенхэм"

 4 1 1 2 6-4 4
14

Ливерпуль – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 21.09.2024 - изображение 17"Вест Хэм Юнайтед"

 4 1 1 2 5-6 4
15

Ливерпуль – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 21.09.2024 - изображение 18"Лестер Сити"

 4 0 2 2 5-7 2
16

Ливерпуль – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 21.09.2024 - изображение 19"Кристал Пэлас"

 4 0 2 2 4-7 2
17

Ливерпуль – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 21.09.2024 - изображение 20"Ипсвич Таун"

 4 0 2 2 2-7 2
18

Ливерпуль – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 21.09.2024 - изображение 21"Вулверхэмптон"

 4 0 1 3 4-11 1
19

Ливерпуль – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 21.09.2024 - изображение 22"Саутгемптон"

 4 0 0 4 1-8 0
20

Ливерпуль – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 21.09.2024 - изображение 23"Эвертон"

 4 0 0 4 4-13 0

Ставки и коэффициенты на матч Ливерпуль – Борнмут

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1.33
6.00
8.90
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1.32
6.29
8.84
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Прогноз матча Ливерпуль – Борнмут от UA-Football

Потеря Аллисона может быть ключевой. Келлехер заявлял о том, что хочет больше играть – прекрасный момент продемонстрировать свои навыки. "Борнмут" интересно создает атаки, но "Ливерпуль" в этом на порядок выше. Однако это ведет к результативному футболу с обеих сторон. Прогноз: Обе забьют (Кф 1,67).

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