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Ливерпуль – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 21.09.2024
На команду Ильи Забарного ждет серьезный вызов
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, пятый тур
21 сентября, 17:00. "Энфилд" (Ливерпуль)
Главный арбитр: Тони Гарриентон
Прямая трансляция: Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
И "Ливерпуль", и "Борнмут" потерпели аналогичное минимальное поражение в прошлом туре. Обе команды дома уступили соперникам со счетом 0:1. Однако если неудачу "вишенок" можно было допустить с достаточной вероятностью (ведь играли против "Челси"), то проигрыш мерсисайдцев "Ноттингему" понять более сложно. Но вот такова АПЛ. И в текущем матче также возможен неожиданный результат.
Новости Ливерпуля
После поражения от "Ноттингема" подопечные Арне Слота реабилитировались в Милане на "Сан-Сиро". Старт встречи, как это и присуще "Ливерпулю" в текущем сезоне, не удался. Пулишич забил свой гол на третьей минуте встречи, дав надежду Пауло Фонсеке. Однако мерсисайдцы впоследствии доказали, что это была лишь досадная случайность и приблизили того же Фонсеку к увольнению. Два гола до перерыва и еще один после него отразили происходящее на поле: доминация "Ливерпуля".
В первых трех матчах АПЛ было примерно то же, что и после пропущенного гола в Милане. И против "Ноттингема" мерсисайдцы тоже очевидно преобладали, но не реализовали свои моменты. Стоит отметить, что и создали немного: показатель xG (ожидаемых голов) составлял всего 0,89 – это наименьшее количество в текущем сезоне. Сейчас "Ливерпуль" замыкает первую четверку АПЛ, уступая первому "Сити" тремя очками. Все достаточно закономерно.
Кадры хозяев
С потерей Эллиота Слот уже знаком – полузащитник пропустил последние несколько матчей. А вот по поводу основного голкипера Алиссона ситуация еще не определена. Нидерландский специалист заявил, что еще неизвестно, сможет ли бразилец принять участие в субботнем поединке, поскольку получил повреждение во встрече против "Милана".
Новости Борнмута
"Вишенок" на старте сезона можно охарактеризовать двояко. С одной стороны, это та же активная и увлекательная команда во всех линиях своей схемы (на собственном уровне). С другой, за пять матчей им удалось одержать всего одну победу. И это было скорее чудо, чем обычный матч. По состоянию на 86 минуту встречи на “Гудисоне” “Эвертон” вел со счетом 2:0, но затем пропустил три мяча подряд и потерял все три очка.
В похожем стиле подопечные Ираолы спаслись и против "Ноттингема" в первом туре. А вот в других матчах не повезло. Сначала вылетели от "Вест Гема" в Кубке лиги из-за пропущенного гола на 88 минуте, а на минувших выходных Нкунку на 86 минуте вырвал три очка для "Челси". Одно можно конкретно сказать: матчи "Борнмута" нужно смотреть до конца, каким бы ни было развитие событий.
Кадры гостей
Тайлер Адамс пропустил старт сезона – он до сих пор не в форме. Также потерей является отсутствие травмированного в сборной Уаттары. Однако у него есть еще возможность сыграть на “Энфилде”: ситуация похожа, как с Алиссоном.
Последние пять матчей Ливерпуля и Борнмута
Последние пять встреч хозяев
- 17.09. Милан – Ливерпуль 1:3 (ЛЧ)
- 14.09. Ливерпуль – Ноттингем 0:1 (АПЛ)
- 01.09. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 0:3 (АПЛ)
- 25.08. Ливерпуль – Брентфорд 2:0 (АПЛ)
- 17.08. Ипсвич – Ливерпуль 0:2 (АПЛ)
Последние пять встреч хозяев
- 14.09. Борнмут – Челси 0:1 (АПЛ)
- 31.08. Эвертон – Борнмут 2:3 (АПЛ)
- 28.08. Вест Хэм – Борнмут 1:0 (Кубок лиги)
- 25.08. Борнмут – Ньюкасл 1:1 (АПЛ)
- 17.08. Ноттингем – Борнмут 1:1 (АПЛ)
Последние пять личных встреч между командами
21.01.24. Борнмут – Ливерпуль 0:4 (АПЛ)
01.11.23. Борнмут – Ливерпуль 1:2 (Кубок лиги)
19.08.23. Ливерпуль – Борнмут 3:1 (АПЛ)
11.03.23. Борнмут – Ливерпуль 1:0 (АПЛ)
27.08.22. Ливерпуль – Борнмут 9:0 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|
"Манчестер Сити"
|4
|4
|0
|0
|11-3
|12
|2
|
"Арсенал"
|4
|3
|1
|0
|6-1
|10
|3
|
"Ньюкасл"
|4
|3
|1
|0
|6-3
|10
|4
|
"Ливерпуль"
|4
|3
|0
|1
|7-1
|9
|5
|
"Астон Вилла"
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|6
|
"Брайтон энд Хоув Альбион"
|4
|2
|2
|0
|6-2
|8
|7
|
"Ноттингем Форест"
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|8
|
"Челси"
|4
|2
|1
|1
|8-5
|7
|9
|
"Брентфорд"
|4
|2
|0
|2
|6-6
|6
|10
|
"Манчестер Юнайтед"
|4
|2
|0
|2
|5-5
|6
|11
|
"Борнмут"
|4
|1
|2
|1
|5-5
|5
|12
|
"Фулхэм"
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|13
|
"Тоттенхэм"
|4
|1
|1
|2
|6-4
|4
|14
|
"Вест Хэм Юнайтед"
|4
|1
|1
|2
|5-6
|4
|15
|
"Лестер Сити"
|4
|0
|2
|2
|5-7
|2
|16
|
"Кристал Пэлас"
|4
|0
|2
|2
|4-7
|2
|17
|
"Ипсвич Таун"
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|18
|
"Вулверхэмптон"
|4
|0
|1
|3
|4-11
|1
|19
|
"Саутгемптон"
|4
|0
|0
|4
|1-8
|0
|20
|
"Эвертон"
|4
|0
|0
|4
|4-13
|0
Ставки и коэффициенты на матч Ливерпуль – Борнмут
Прогноз матча Ливерпуль – Борнмут от UA-Football
Потеря Аллисона может быть ключевой. Келлехер заявлял о том, что хочет больше играть – прекрасный момент продемонстрировать свои навыки. "Борнмут" интересно создает атаки, но "Ливерпуль" в этом на порядок выше. Однако это ведет к результативному футболу с обеих сторон. Прогноз: Обе забьют (Кф 1,67).
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