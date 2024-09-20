Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Единственные, кто могут что-то сделать - это игроки". Мареска раскритиковал плотный футбольный календарь
Еще один тренер высказался о графике матчей
Фото: mancity.com
Энцо Мареска, главный тренер "Челси", высказался о плотном футбольном календаре.
"Да, без сомнения. Футболисты играют слишком много матчей. Я не думаю, что мы защищаем игроков. Единственные, кто может что-то сделать - это они сами. Мы можем говорить то, что думаем, но, как по мне, количество поединков, которые мы имеем сейчас, слишком много.
Но единственные, кто могут что-то сделать - это игроки. Мы можем им помочь. За последнюю неделю или две некоторые футболисты пытались объяснить свое мнение, и я считаю, что это хорошая отправная точка", - сказал Мареска.
Популярное сейчас
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО
- Инсайдер раскрыл планы Мудрика относительно будущего в Челси
- Игрок Шахтера попал в символическую сборную первого тура ЛЧ
- Невероятный Куртуа и джокер Эндрик. Реал Мадрид — Штутгарт 3:1. Видео голов и обзор матча
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО
- Красавица дня. Милая парагвайская дама, чей парень решил судьбу матча против Бразилии