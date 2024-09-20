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"Единственные, кто могут что-то сделать - это игроки". Мареска раскритиковал плотный футбольный календарь

Англия
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Еще один тренер высказался о графике матчей

"Единственные, кто могут что-то сделать - это игроки". Мареска раскритиковал плотный футбольный календарь

Фото: mancity.com

Новина українською

Энцо Мареска, главный тренер "Челси", высказался о плотном футбольном календаре.

"Да, без сомнения. Футболисты играют слишком много матчей. Я не думаю, что мы защищаем игроков. Единственные, кто может что-то сделать - это они сами. Мы можем говорить то, что думаем, но, как по мне, количество поединков, которые мы имеем сейчас, слишком много.

Но единственные, кто могут что-то сделать - это игроки. Мы можем им помочь. За последнюю неделю или две некоторые футболисты пытались объяснить свое мнение, и я считаю, что это хорошая отправная точка", - сказал Мареска.

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Источник:
football london
Опубликовал: Екатерина Власова
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