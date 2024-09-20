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Фергюсон признался, что скучает по тренерской работе в Манчестер Юнайтед
Иногда я скучаю по этому (с)
Фото: manutd.com
Легендарный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон признался, что ему не хватает эмоций от больших европейских матчей.
"Да, иногда я скучаю по этому. Думаю, в первый год после выхода на пенсию я пошел на финал чемпионата Европы и сказал Кэти (жене): "Вот по чему я скучаю - по большим матчам, по европейским матчам".
Поэтому я ходил на большинство европейских финалов, потому что находил что-то, что мне близко, что мне хотелось бы делать каждый день. Потому что это большие события, в которых "Юнайтед" всегда должен участвовать".
Фергюсон был главным тренером "Манчестер Юнайтед" с 1986 года до 2013 года.
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