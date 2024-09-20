Фергюсон признался, что скучает по тренерской работе в Манчестер Юнайтед

Легендарный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон признался, что ему не хватает эмоций от больших европейских матчей.

"Да, иногда я скучаю по этому. Думаю, в первый год после выхода на пенсию я пошел на финал чемпионата Европы и сказал Кэти (жене): "Вот по чему я скучаю - по большим матчам, по европейским матчам".

Поэтому я ходил на большинство европейских финалов, потому что находил что-то, что мне близко, что мне хотелось бы делать каждый день. Потому что это большие события, в которых "Юнайтед" всегда должен участвовать".