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Болельщики Челси решили подшутить над своим клубом, который опубликовал фото команды из 29 футболистов

Англия
Обновлено

Шутки от болельщиков синих

Болельщики Челси решили подшутить над своим клубом, который опубликовал фото команды из 29 футболистов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Прошлым летом "Челси" активно подписывал новых футболистов. Сообщалось, что в лагере "синих" находятся аж 45 игроков, но на фото команды, которую клуб выложил в социальных сетях, всего 29 футболистов.

Этот факт стал поводом для многочисленных шуток и мемов в социальных сетях. Некоторые болельщики пишут, что остальные игроки, видимо, будут фотографироваться отдельно или же их просто забыли пригласить.

Также в соцсетях уже высказывали предположения, как бы выглядело фото, если бы на нем были все 45 игроков "Челси":

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Челси
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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