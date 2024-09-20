Болельщики Челси решили подшутить над своим клубом, который опубликовал фото команды из 29 футболистов

Прошлым летом "Челси" активно подписывал новых футболистов. Сообщалось, что в лагере "синих" находятся аж 45 игроков, но на фото команды, которую клуб выложил в социальных сетях, всего 29 футболистов.

Этот факт стал поводом для многочисленных шуток и мемов в социальных сетях. Некоторые болельщики пишут, что остальные игроки, видимо, будут фотографироваться отдельно или же их просто забыли пригласить.

Также в соцсетях уже высказывали предположения, как бы выглядело фото, если бы на нем были все 45 игроков "Челси":