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Болельщики Челси решили подшутить над своим клубом, который опубликовал фото команды из 29 футболистов
Шутки от болельщиков синих
Getty Images/Global Images Ukraine
Прошлым летом "Челси" активно подписывал новых футболистов. Сообщалось, что в лагере "синих" находятся аж 45 игроков, но на фото команды, которую клуб выложил в социальных сетях, всего 29 футболистов.
Этот факт стал поводом для многочисленных шуток и мемов в социальных сетях. Некоторые болельщики пишут, что остальные игроки, видимо, будут фотографироваться отдельно или же их просто забыли пригласить.
Также в соцсетях уже высказывали предположения, как бы выглядело фото, если бы на нем были все 45 игроков "Челси":
September 20, 2024
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