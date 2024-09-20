Вест Хэм – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Последний раз "Челси" побеждал на домашнем стадионе "Вест Хэма" более 4 лет назад. Это место стало прямо крепостью, которую "синие" не могут завоевать достаточно долгое время. Новый выезд туда также не сулит ничего положительного, учитывая нестабильную форму команды Марески. С другой стороны, "Вест Хэм" также на переходной стадии, поэтому возможно именно сейчас и есть то удачное время для такой уникальной победы?

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 21 сентября.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Вест Хэм" — "Челси" Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.