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Постекоглу - о критике Соланке: Парень сыграл за нас всего несколько матчей

Англия
Обновлено

Постекоглу высказался о нападающем Тоттенхэма

Постекоглу - о критике Соланке: Парень сыграл за нас всего несколько матчей

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу высказался о критике в адрес форварда Доминика Соланке.

"Я не знаю, потому что люди так быстро делают выводы. Переведите дыхание. Позанимайтесь йогой. Парень сыграл за нас всего несколько матчей".

Напомним, что Соланке присоединился к "шпорам" этим летом из "Борнмута" за 64 млн евро. Футболист в прошлом сезоне сыграл 42 матча, в которых забил 21 гол и отдал 4 ассиста.

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Анге Постекоглу Доминик Соланке Тоттенхэм
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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