Постекоглу - о критике Соланке: Парень сыграл за нас всего несколько матчей

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу высказался о критике в адрес форварда Доминика Соланке.

"Я не знаю, потому что люди так быстро делают выводы. Переведите дыхание. Позанимайтесь йогой. Парень сыграл за нас всего несколько матчей".

Напомним, что Соланке присоединился к "шпорам" этим летом из "Борнмута" за 64 млн евро. Футболист в прошлом сезоне сыграл 42 матча, в которых забил 21 гол и отдал 4 ассиста.