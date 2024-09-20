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Постекоглу - о критике Соланке: Парень сыграл за нас всего несколько матчей
Постекоглу высказался о нападающем Тоттенхэма
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу высказался о критике в адрес форварда Доминика Соланке.
"Я не знаю, потому что люди так быстро делают выводы. Переведите дыхание. Позанимайтесь йогой. Парень сыграл за нас всего несколько матчей".
Напомним, что Соланке присоединился к "шпорам" этим летом из "Борнмута" за 64 млн евро. Футболист в прошлом сезоне сыграл 42 матча, в которых забил 21 гол и отдал 4 ассиста.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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