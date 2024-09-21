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Вест Хэм – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Получит ли Михаил Мудрик хоть какие-то игровые минуты?

Вест Хэм – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В последнее время в прессе сообщают множество различных инсайдов по поводу украинского вингера: то он уже в шаге от зимней аренды в "Марсель", то на самом деле он полностью сконцентрирован на "Челси" и Мареска внимательно работает с ним, чтобы в итоге выжать из Михаила максимум.

Конечно, многие вещи можно усовершенствовать на тренировках, но если мы не будем видеть его игры в официальных матчах, то и выводов никаких не сделаем. Надеемся, что сегодня итальянский тренер найдет игровые минуты для Мадрика.

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 21 сентября.

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Английская Премьер-лига. 5 тур.

21 сентября. 14:30. Лондон. "Лондон Стедиум"

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Вест Хэм" — "Челси"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Челси (Лондон) АПЛ Энцо Мареска Хулен Лопетеги Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Михаил Мудрик смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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