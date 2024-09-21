Вест Хэм – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В последнее время в прессе сообщают множество различных инсайдов по поводу украинского вингера: то он уже в шаге от зимней аренды в "Марсель", то на самом деле он полностью сконцентрирован на "Челси" и Мареска внимательно работает с ним, чтобы в итоге выжать из Михаила максимум.

Конечно, многие вещи можно усовершенствовать на тренировках, но если мы не будем видеть его игры в официальных матчах, то и выводов никаких не сделаем. Надеемся, что сегодня итальянский тренер найдет игровые минуты для Мадрика.

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 21 сентября.

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Английская Премьер-лига. 5 тур.

21 сентября. 14:30. Лондон. "Лондон Стедиум"

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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