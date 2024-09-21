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Вест Хэм – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Получит ли Михаил Мудрик хоть какие-то игровые минуты?
Getty Images / Global Images Ukraine
В последнее время в прессе сообщают множество различных инсайдов по поводу украинского вингера: то он уже в шаге от зимней аренды в "Марсель", то на самом деле он полностью сконцентрирован на "Челси" и Мареска внимательно работает с ним, чтобы в итоге выжать из Михаила максимум.
Конечно, многие вещи можно усовершенствовать на тренировках, но если мы не будем видеть его игры в официальных матчах, то и выводов никаких не сделаем. Надеемся, что сегодня итальянский тренер найдет игровые минуты для Мадрика.
Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 21 сентября.
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Английская Премьер-лига. 5 тур.
21 сентября. 14:30. Лондон. "Лондон Стедиум"
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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