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Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Неужели повторение прошлогодних 4:0?

Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В прошлом сезоне в аналогичном матче Премьер-лиги команда Оливера Гласнера вообще не почувствовала "Манчестер Юнайтед" и разгромила "дьяволов" со счетом 4:0. Подобного команда тен Хага точно не может себе позволить, особенно после не очень уверенного старта нового сезона. Получится ли у «орлов» вновь шокировать своего соперника? Подобный опыт у них уже есть.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 21 сентября.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Кристал Пэлас" — "Манчестер Юнайтед"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ Кристал Пэлас (Лондон) Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Где смотреть футбол Оливер Гласнер
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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