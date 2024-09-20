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Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Неужели повторение прошлогодних 4:0?
Getty Images / Global Images Ukraine
В прошлом сезоне в аналогичном матче Премьер-лиги команда Оливера Гласнера вообще не почувствовала "Манчестер Юнайтед" и разгромила "дьяволов" со счетом 4:0. Подобного команда тен Хага точно не может себе позволить, особенно после не очень уверенного старта нового сезона. Получится ли у «орлов» вновь шокировать своего соперника? Подобный опыт у них уже есть.
Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 21 сентября.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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