Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В прошлом сезоне в аналогичном матче Премьер-лиги команда Оливера Гласнера вообще не почувствовала "Манчестер Юнайтед" и разгромила "дьяволов" со счетом 4:0. Подобного команда тен Хага точно не может себе позволить, особенно после не очень уверенного старта нового сезона. Получится ли у «орлов» вновь шокировать своего соперника? Подобный опыт у них уже есть.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 21 сентября.

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