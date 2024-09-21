Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

"Манчестер Юнайтед" даже выигрывает свои матчи неуверенно, когда счет на табло 3:0 в их пользу. Это мы о прошлом матче против "Саутгемптона", где вроде бы и получилось разгромить своего соперника, а в то же время все было достаточно грустно до незабитого пенальти в первом тайме.

Интересно, смогут ли они добавить хоть немного уверенности к своему выступлению на этот раз? Соперник теперь серьезный, но и манкунианцы должны делать какие-то выводы.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 21 сентября.

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Английская Премьер-лига. 5 тур.

21 сентября. 19:30. Лондон. "Селхерст Парк"

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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