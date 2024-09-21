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Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Готова ли команда тен Хага к выезду на "Селхерст Парк"?

Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" даже выигрывает свои матчи неуверенно, когда счет на табло 3:0 в их пользу. Это мы о прошлом матче против "Саутгемптона", где вроде бы и получилось разгромить своего соперника, а в то же время все было достаточно грустно до незабитого пенальти в первом тайме.

Интересно, смогут ли они добавить хоть немного уверенности к своему выступлению на этот раз? Соперник теперь серьезный, но и манкунианцы должны делать какие-то выводы.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 21 сентября.

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Английская Премьер-лига. 5 тур.

21 сентября. 19:30. Лондон. "Селхерст Парк"

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Кристал Пэлас" — "Манчестер Юнайтед"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ Кристал Пэлас (Лондон) Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Оливер Гласнер смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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