Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Готова ли команда тен Хага к выезду на "Селхерст Парк"?
Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" даже выигрывает свои матчи неуверенно, когда счет на табло 3:0 в их пользу. Это мы о прошлом матче против "Саутгемптона", где вроде бы и получилось разгромить своего соперника, а в то же время все было достаточно грустно до незабитого пенальти в первом тайме.
Интересно, смогут ли они добавить хоть немного уверенности к своему выступлению на этот раз? Соперник теперь серьезный, но и манкунианцы должны делать какие-то выводы.
Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 21 сентября.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Английская Премьер-лига. 5 тур.
21 сентября. 19:30. Лондон. "Селхерст Парк"
Главный судья: Дэвид Кут (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Украина - Афганистан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ по футзалу
- Немецкий гранд рассматривает Лунина в качестве замены возрастного вратаря
- Чемпион НБА подписал украинского центрового
- СМИ: Челси готов предложить Интеру Мудрика и еще двух игроков в обмен на Мартинеса
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО