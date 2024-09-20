Ливерпуль – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

После поражения от "Ноттингем Форест" в прошлом туре, у болельщиков клуба закрались подозрения по поводу того, в каком состоянии реально находится их команда, ведь все начиналось так хорошо.

Однако уже даже после того матча они успели разбить "Милан" в Лиге Чемпионов на выезде и вроде как снова пришли в себя. Поэтому спишем то поражение от «лесников» на случайность и снова строим высокие ожидания от противостояния с "Борнмутом".

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 21 сентября.

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Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Ливерпуль" — "Борнмут" Смотреть трансляцию

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