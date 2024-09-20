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Ливерпуль – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Немножко оступились и можно продолжать праздник?

Ливерпуль – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

После поражения от "Ноттингем Форест" в прошлом туре, у болельщиков клуба закрались подозрения по поводу того, в каком состоянии реально находится их команда, ведь все начиналось так хорошо.

Однако уже даже после того матча они успели разбить "Милан" в Лиге Чемпионов на выезде и вроде как снова пришли в себя. Поэтому спишем то поражение от «лесников» на случайность и снова строим высокие ожидания от противостояния с "Борнмутом".

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 21 сентября.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Ливерпуль" — "Борнмут"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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