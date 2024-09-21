Ливерпуль – Борнмут. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Тяжелое начало сезона от команды Андони Ираолы все же сопровождается не всегда справедливыми поражениями, как это было в прошлом матче против "Челси". Да, команда все же не в своей тарелке, потеряла главного лидера атаки летом и понемногу привыкает к новым реалиям.

Выезд к "Ливерпулю" не сулит ничего положительного, ведь марсисайдцы уже неоднократно показали, как могут разбивать своих соперников, "Милан" не даст соврать.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 21 сентября.

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Английская Премьер-лига. 5 тур.

21 сентября. 17:00. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Тони Харрингтон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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