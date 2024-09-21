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Ливерпуль – Борнмут. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

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Илья Забарный посетит "Энфилд"

Ливерпуль – Борнмут. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Тяжелое начало сезона от команды Андони Ираолы все же сопровождается не всегда справедливыми поражениями, как это было в прошлом матче против "Челси". Да, команда все же не в своей тарелке, потеряла главного лидера атаки летом и понемногу привыкает к новым реалиям.

Выезд к "Ливерпулю" не сулит ничего положительного, ведь марсисайдцы уже неоднократно показали, как могут разбивать своих соперников, "Милан" не даст соврать.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 21 сентября.

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Английская Премьер-лига. 5 тур.

21 сентября. 17:00. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Тони Харрингтон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Ливерпуль" — "Борнмут"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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