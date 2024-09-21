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Ливерпуль – Борнмут. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Илья Забарный посетит "Энфилд"
Getty Images / Global Images Ukraine
Тяжелое начало сезона от команды Андони Ираолы все же сопровождается не всегда справедливыми поражениями, как это было в прошлом матче против "Челси". Да, команда все же не в своей тарелке, потеряла главного лидера атаки летом и понемногу привыкает к новым реалиям.
Выезд к "Ливерпулю" не сулит ничего положительного, ведь марсисайдцы уже неоднократно показали, как могут разбивать своих соперников, "Милан" не даст соврать.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 21 сентября.
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21 сентября. 17:00. Ливерпуль. "Энфилд"
Главный судья: Тони Харрингтон (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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