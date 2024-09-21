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Челси провел командную фотосессию. Мудрик вписался в состав из 29 игроков
Болельщики в сети сразу же начали сыпать смешками
x.com/ChelseaFC
Лондонский "
В фотосессии принял участие и 23-летний украинский вингер Михаил Мудрик.
Интересно, что в фотосессии приняли участие 29 игроков (из них 4 вратаря), что дало повод для смешков болельщиков, которые в соцсетях сразу же начали шутить о том, что если бы фотографировалась все игроки команды, они просто бы не влезли в фото.
Chelsea 24/25. ???? pic.twitter.com/jajN41qVH5— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 20, 2024
BTS. ???? pic.twitter.com/fwaY881lJx— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 20, 2024
???????? x ???????? pic.twitter.com/V5J5krKjcG— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 20, 2024
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