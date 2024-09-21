Челси провел командную фотосессию. Мудрик вписался в состав из 29 игроков

Лондонский " Челси " провел командную фотоссесию и поделился снимками в социальных сетях.

В фотосессии принял участие и 23-летний украинский вингер Михаил Мудрик.

Интересно, что в фотосессии приняли участие 29 игроков (из них 4 вратаря), что дало повод для смешков болельщиков, которые в соцсетях сразу же начали шутить о том, что если бы фотографировалась все игроки команды, они просто бы не влезли в фото.